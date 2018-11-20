В каких минских магазинах и ТЦ искать дешевые товары в «черную пятницу»2
- 20.11.2018, 20:07
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В Минске 23 ноября пройдет «черная пятница».
В этот день некоторые белорусские магазины обещают скидки на продукты, одежду и обувь, бытовую и цифровую технику, а также другие товары. В некоторых случаях первоначальные ценники упадут до 90%. Tut.by составил гид по торговым центрам, универмагам и супермаркетам, которые будут участвовать в "черной пятнице".
Торговые центры
|Dana Mall
Скидки до 90%. Максимально снизят цены только в магазинах Silver Moon и 7 Карат, магазин Azmirli обещает скидки от 30 до 99%.
Значительное уменьшение также будет в Reebok и Adidas — до 70%, Mixit, Inglot, ДНК — до 80%, магазине Ежевика — до 70%, магазинах Мономах и Свадьба — до 75%.
|Galleria Minsk
|Скидки до 70%, список магазинов-участников пока не указан.
|Outleto
|Распродажа продлится с 23 по 25 ноября. Магазин обещает скидки до 70%. Максимально снизят цены в магазинах Adidas, Reebok, Shoesterra, Westerly, бутике дизайнера Ludmila Labkova outlet.
|Арена Сити
|ТЦ предлагает скидки до 50% на «коллекции премиальных брендов». Распродажа касается продуктов питания, одежды, обуви, сумок, косметики, игрушек, услуг и развлечений. Также в этот день билеты в кинотеатр Silver Screen с 21.00 до 24.00 будут стоит 5,99 рубля.
|Galileo
Здесь обещают скидки от 20 до 80%. Также с 17.00 до 21.00 покупателей ждет «насыщенная шоу-программа с участием главного персонажа праздника — Суперскидона». В это время среди посетителей будут разыгрывать подарки.
|Скала
|Скидки достигнут 70%. Какие конкретно магазины снизят цены, пока не указано.
|Немига 3
Торговый центр объявил скидки до 70%.
|Корона Замок
|Скидки до 70%. Максимально снизят цены в магазине натуральной косметики «ДНК» и в магазине кожи и меха «KeN_Tavr».
Торговые центры довольно активно участвуют в черной пятнице. В Dana Mall некоторые магазины указали, что покупателей ждет «специальное предложение» — что именно скрывается за этой фразой, не указано. Например, такой сюрприз ждет посетителей ювелирного магазина Ziko, магазина одежды Mango, магазинов косметики Кравт и Yves Rocher. Распродажа коснется не только одежды и обуви — Velcom Cinema с 18.00 будет продавать билеты по 5,99 рубля, в пиццерии Papa Johns будут отдавать две пиццы по цене одной.
В торговом центре Outleto также присоединился к "черной пятнице". Магазин «Скажи здоровью ДА» предлагает скидку 20% на тонометры. Книжный гипермаркет Эксмо АСТ анонсировал снижение цен до 50%. В магазине LC WAIKIKI outlet только 23 ноября можно купить четыре вещи по цене трех. Что касается еды и развлечений — только в этот день детский лабиринт в развлекательном центре «Пандария» обойдется в 6 рублей на весь день, а кафе «33 пингвина» снизит на 20% цены на мороженое.
В Арена Сити список магазинов довольно значительный. Только в рубрике «кафе и рестораны» скидки предлагают 11 заведений. Silver Screen снижает стоимость вечерних 2D сеансов на 33%, игровая площадка Карамелька объявила скидку 50% на игровые автоматы и новогодние представления.
В ТРЦ Galileo с 17.00 до 21.00, мы будем проводить розыгрыш подарков. Для этого нужно прийти в торговый центр в одежде черного цвета и/или «иметь один или более элементов черного в одежде» — например, обувь, перчатки, нижнее белье, колготки или носки, а также заполнить соответствующую анкету.
В ТЦ «Корона» обещана распродажа до 70%. В распродаже участвуют пять магазинов сети — в Минске, Бобруйске, Бресте, Витебске и Гродно. В столичном магазине скидки начинаются от 20%, в некоторых местах о выгодных предложениях можно будет узнать только на месте.
Универмаги
|ГУМ
|22−24 ноября
|Универмаг объявил скидку 27% на все непродовольственные товары.
|ЦУМ
|23−26 ноября
Распродажа продлится несколько дней. 22 ноября — скидка 25% на все товары от 7 рублей, 23−26 ноября — скидка до 50% на непродовольственные товары, 24,28, 29 ноября — скидка 22% на отдельный ряд товаров.
|Магазины торгового центра «Столица»
|23 ноября
|Здесь черная пятница также растянется на три дня — с 23 по 25 ноября. Объявлены скидки до 90%.
В ГУМе скидки продлятся три дня - 22−24 ноября. Распродажа также касается салона обуви, отдела Mattioli, салона трикотажа «Mark Formelle» и «Belarusachka». Отдельно опубликован список товаров, на которые скидка не распространяется — среди них медтехника, дисконтные карты, уцененные вещи и товары, на которые уже снизили цены.
ЦУМ проведет "черную пятницу" в несколько этапов, скидки продлятся три дня - 23−26 ноября. Правда, акции не будут распространяться на парфюмерию, косметику, товары бытовой химии, подгузники и электроинструменты. Также универмаг заранее выложил список товаров, на которые снизят цены. Например, телевизор "Горизонт" будет стоить 323,1 рубля вместо 359 рублей, а пылесос Bosch — 173,6 рубля вместо 248 рублей. Также в эти дни на всю технику «Атлант» будет предоставляться скидка 15%.
В магазинах торгового центра «Столица» 23 ноября скидки будут достигать 90% — правда, такая цифра указана только в ювелирном магазине «7 карат». «Коммунарка» предоставит скидку 30% на кондитерские изделия, сеть мастерских по ремонту и изготовлению ключей «Сам Мастерс» — 30%. Остальное снижение цен касается только одежды, обуви и аксессуаров.
Другие государственные магазины специально к черной пятнице не анонсировали рапродажи, но они тоже предлагают скидки. Например, «Кирмаш» 23 ноября снизит стоимость непродовольственных товаров на 22%. Полный список мы публиковали ранее.
Супермаркеты
|Евроопт
|Магазин предлагает скидки до 60%. Товары, участвующие в акции, отмечены специальными ценниками. Акция проходит только в гипермаркетах «Евроопт», не участвуют магазины «Евроопт super» (++), «Евроопт market» (+) и «Евроопт минимаркет».
|Рублевский
Распродажа пройдет 22 и 23 ноября, магазин предоставляет скидки до 50%.
|Алми
|23 ноября анонсированы выгодные предложения для владельцев карты магазина — покупателям обещают двойные бонусы и кэшбек до 10% на все товары, в том числе и акционные.
Об участии в "черной пятнице" заявили как минимум три супермаркета. Остальные магазины предлагают обычные скидки.
Интернет-магазины
|Lamoda
|Онлайн-ритейлер анонсирует скидки до 80%.
|21vek
|Онлайн-гипермаркет объявил распродажу до 50%, но чтобы узнать подробности акции, нужно оставить адрес электронной почты.
|5 элемент
Пока здесь объявили распродажу лишь некоторые магазины. Sony предложил скидки на игровые приставки и аксессуары к ним, Microsoft тоже снизил цены на игровые консоли.
|Е-техно
|Скидки до 50%. Предложение действует с 24 по 26 ноября, все товары, участвующие в распродаже, указаны на сайте магазина. Скидка не распространяется на товары, приобретаемые в рассрочку или под заказ. Например, утюг одной изввестной фирмы можно приобрести со скидкой 20%, наушники — 15%, увлажнитель воздуха — 20%.
|Ultra.by
|На каждый товар предоставляется своя скидка, полный список выложен на сайте магазина. Например, увлажнитель воздуха одной известной фирмы можно купить за 45, 44 рубля вместо 49,98 рубля, а швейную машинку — за 5503,56 рубля вместо 6 053,92 рубля.
Крупные интернет-магазины тоже присоединились к "черной пятнице", но об актуальных предложениях еще не объявили.