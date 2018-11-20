Фигурантку «дела БелТА» хотят поставить на учет в милиции 20.11.2018, 20:45

Обвиняемыми по «делу БелТА» проходят 14 журналистов.

От журналистки портала tut.by Ульяны Бобоед требуют стать на учет в милиции. Об этом она узнала от позвонившего ей следователя.

Бобоед говорит, что очень удивилась такому требованию. "Также интересовалась, что за учет такой, потому что знаю, что обычно ставят на учет уже осужденных. Следователь уточнил, что в райотделе милиции нужно стать на учет "подозреваемых и обвиняемых". И добавил, что если не приду сама, то доставят в милицию принудительно", — рассказала журналистка в комментарии “Радио Свобода".

Руководитель пресс-службы Следственного комитета Сергей Кабакович не видит в данном требовании ничего чрезвычайного. По его мнению, следователь все объяснил.

Юрист-правозащитник Павел Сапелко подчеркивает, что постановка на учет до суда или иного процессуального решения формально не противоречит белорусскому законодательству. Но такая мера ограничивает права человека.

"Фактически, это определенные ограничения прав личности, это обязанность принимать участие в определенных профилактических мерах. А если человек откажется или не выполнит какое-то из этих требований, то его могут обвинить в неповиновении должностному лицу — а это новое преступление. Между тем человек не признан судом виновным. Так почему его надо ограничивать в правах и ставить под риск нового преследования?" — задается вопросом Сапелко.

Как сообщалось ранее, обвиняемыми по "делу БелТА" проходят 14 журналистов. Их обвиняют в несанкционированном доступе к платной ленте государственного информагентства БелТА. Многим из обвиняемых выставляют также большие суммы компенсации.