В Евросоюзе создадут совместную школу разведки 1 20.11.2018, 20:51

Совместная школа разведки ЕС будет сотрудничать с НАТО.

В Совете ЕС утвердили решение о создании собственной школы разведки. Информация об этом размещена в обновленном списке проектов, которые будут осуществляться в рамках постоянного структурного сотрудничества (PESCO), передает liga.net.

Совместная школа разведки ЕС будет сотрудничать с службами безопасности и разведки странами-членами ЕС и Объединенным центром передовых технологий с киберобороны НАТО.

19 ноября страны Евросоюза договорились о расширении постоянного сотрудничества в оборонной и военной сфере. Министры обороны и иностранных дел стран-членов ЕС одобрили выполнение 17 проектов в рамках PESCO. Речь идет о разработке новых систем вооружения и создании учебного заведения для повышения квалификации спецслужб.

Постоянное структурное сотрудничество было начато в ноябре 2017 года, к нему присоединились 23 страны Евросоюза. Проект не поддержали Дания, Ирландия, Мальта, Португалия и Великобритания, которая намерена выйти из состава Евросоюза в марте 2019 года.

6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть способна защитить себя от России самостоятельно, без помощи США, и для этого нужна единая европейская армия. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею создания европейской армии.