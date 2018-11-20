Российский рубль покатился по наклонной вслед за обвалом цен на нефть 3 20.11.2018, 21:10

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Рынок нефти пережил новый мощный обвал котировок, который покончил с укреплением рубля на МосБирже.

Курс доллара снова поднялся выше 66 рублей после того, как фьючерсы на марку Brent в Лондоне рухнули почти на 6%, опустившись до нового минимума с марта - 63,11 доллара за баррель, передает finanz.ru.

Американский сорт WTI провалился до 53,63 доллара за бочку - уровня, который на Нью-Йоркской бирже не фиксировали более года.

Ситуация на рынке «черного золота» все больше напоминает 2014 год, говорит аналитик OPIS Том Клоза: Brent подешевела на 23 доллара за 1,5 месяца, добыча в США растет быстрее, чем мировой спрос (на 2 млн баррелей в сутки - за год), а цены на физическую нефть в Северной Америке рушатся еще быстрее, чем фьючерсные.

Сланцевые сорта из бассейна Bakken продаются дешевле 40 долларов за бочку, а тяжелая нефть из Канады стоит меньше 10.

Ощущение де-жавю становится полным из-за разногласий России и ОПЕК, отмечает стратег Credit Suisse Мэнди Сюй: картель предлагает сократить добычу на 1,4 млн баррелей в сутки, но правительство РФ отказывается на фоне заявлений Владимира Путина о том, что нефть «может и отрасти». Осенью 2014-го нефть подешевела на 29%, а после того, как декабрьское заседание ОПЕК закончилось ничем, котировки рухнули на 10% за день и еще на 25% в последующий месяц, напоминает Сюй.

Российская экономика стала устойчивее к колебаниям нефтяных цен, заявила во вторник первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Через несколько часов после ее выступления на форуме «Ведомстей» рубль покатился вниз под давлением нефтяного негатива, и к началу вечерней сессии на МосБирже едва не обновил минимум за неделю.

Сделки с расчетом "завтра" проходили по 66,1775 рубля за доллар и 75,3750 рубля за евро.

Помимо нефти на рынок давит отток валюты под погашение внешнего долга, указывает главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов. В середине недели российским банкам предстоит погасить евробонды на 1,4 млрд долларов.

Кроме того, Минфин США размещает краткосрочные векселя на 158 млрд долларов. Это также способствует спросу на американскую валюту и оттоку долларовой ликвидности с рынков, добавляет Веселов.