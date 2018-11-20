Виктор Шершуков: Прошу Минспорта разрешить Арямнову готовиться к «Европе» в команде 1 20.11.2018, 21:46

Виктор Шершуков

Фото: ironworld.ru

Главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике оценил возвращение олимпийского чемпиона Пекина-2008 в большой спорт.

Главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков прокомментировал выступление на чемпионате мира в Ашгабате олимпийского чемпиона Пекина-2008 Андрея Арямнова, передает pressball.by.

- 9-е место… 215 килограммов Андрей был обязан толкнуть. Взял великолепно на грудь, но где-то произошел сбой. [Если бы осилил], было бы сразу место в шестерке сильнейших. Учитывая, что спортсмен тренировался всего три месяца, а после Олимпиады десять лет был в свободном полете, это был бы нормальный результат.

Более того, сейчас прошу руководство Минспорта разрешить ему дальше готовиться и аттестоваться до "Европы". Первое-третье место на "Европе" ему по силам. Он нужен команде еще и потому, что у нас не так много спортсменов высокой квалификации, которые в десятке. Чем больше таких будет в команде, тем выше конкуренция между молодыми. Даже если у Андрея не получится, год-два, которые он проведет с командой, позволят вывести молодежь на более высокий уровень, — сказал Шершуков в эфире передачи "Большой спорт" на "Беларусь 5".