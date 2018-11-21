Показуха для Лукашенко в Болбасово 8 21.11.2018, 8:11

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Визиты диктатора напоминают передвижной цирк.

Приедет диктатор в местечко, задаст чиновникам головомойку, и начинается большой ремонт. По окончании – проверка и «победное» выступление перед жителями. Съемочная группа «Белсата» прошлась по следам Лукашенко в городке Болбасово и местечке Езерище Оршанского района.

Все ли сделали для людей?

– Нам бы еще кафе какое-нибудь! – говорит женщина из толпы.

– А то вы в кафе пойдете! – отвечает Лукашенко.

– Отмечать какие-то мероприятия! – настаивают другие.

– Ну смотрите, пусть только не пойдете в кафе! – грозит пальцем руководитель и продолжает, обращаясь к чиновнику:

– Ты меня не уговаривай, я порадуюсь, если вы сделаете!

– Мы будем делать.

Попробуйте только не сделайте… «за это с вас будет жэстачайшы спрос». Конец серой жизни в городке Болбасово в Оршанском районе. Три с половиной тысячи жителей слушают «фокусника».

Все это делают за деньги из местного и республиканского бюджетов, поэтому если честно, то получать благодарности должен не один человек, а все налогоплательщики. Лукашенко по вкусу другой формат.

«Царь поехал в народ, и надо это кусками показывать, как народ любит царя, какой царь добрый, что он кому-то дал, получается чуть ли не из собственного кармана… Это все называется одним словом – показуха», – объясняет Анатолий Лебедько, центр «Европейский диалог».

Спектакль в честь одного человека обеспечивают местные чиновники и служащие, карьерный рост или падение которых зависит от Александра Григорьевича. Ведь если бы обустройство проводили для населения, стал бы кто-нибудь красить траву, класть асфальт в лужи и срочно отлавливать бродячих животных, чтобы не портили общее впечатление?

«А люди здесь абсолютно ни при чем. Люди никак не влияют на это. Поэтому хорошо плодятся такие безумные проекты, специально к приезду Лукашенко или Путина, как в Могилеве так называемая арка», – говорит Анатолий Лебедько, центр «Европейский диалог».

Пролетаете мимо арки, в которую вмурован миллион долларов, или поднимаетесь по лестнице, в которую застелен второй миллион, или справляли нужду в гомельском туалете за миллион третий… помните, что это ваши миллионы на чужие нужды.

Городки Болбасово и Езерище маловаты для сумасшедших проектов, поэтому ограничились здесь ремонтом внешнего вида. В действительности же…

«Чтобы рабочие места появились, надо какие-то предприятия создавать. Пока ничего не появилось… »

«У нас осталось только лесничество, ЖКХ, больница, а детский дом давно уже закрыли, и ничего нового здесь нет…», – признают жители городка Езерище.

Когда нет нового – вспоминают о старом, что и делал важный гость перед местными:

«Я приезжал сюда, съедал 10-12 порций мороженого».

Неимоверный аппетит.