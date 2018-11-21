Помпео назвал фаворита США на выборах главы Интерпола 21.11.2018, 8:03

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МАЙК ПОМПЕО

ФОТО: CIA.GOV

Выборы главы организации пройдут 21 ноября.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает кандидатуру южнокорейца Ким Чен Янга на выборах главы Интерпола.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

За кресло президента полицейской организации также борется российский генерал-майор Александр Прокопчук, который в 2016 году стал вице-президентом Интерпола.

Выборы главы организации пройдут 21 ноября, пост стал вакантным после исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя. Впоследствии он подал в отставку на фоне антикоррупционного расследования против него со стороны китайских властей.

Группа сенаторов США 20 ноября призвала администрацию американского президента Дональда Трампа и членов генассамблеи Интерпола выступить против кандидатуры Прокопчука. По мнению сенаторов, Россия регулярно «злоупотребляет Интерполом», а избрать российского генерал-майора главой организации — «все равно что поставить лису во главе курятника».