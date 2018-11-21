Официально: Крымский мост начал проседать 4 21.11.2018, 8:19

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Критических участков, где происходит смещение, несколько.

Построенный Россией Керченский мост смещается и это грозит обрушением конструкции.

Об этом сообщается на странице в Facebook украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. К этому выводу пришли специалисты после анализа результатов космической съемки Крыма и острова Тузла.

Критических участков, где происходит смещение, несколько.

«1.В районе искусственного насыпи со стороны Крымского полуострова отмечаются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие) (график в синей рамке).

2.В центральной части моста отмечается повышение арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год. Однако арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год (график в красной рамке)», — сказано в сообщении.

Два опасных участка — на территории Тузлы.

«Первый — часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 миллиметров в год (график в синей рамке).

Второй — объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 миллиметров в год (график в красной рамке)», — отметили в МинВОТ.

Кроме того, сообщается, что арки Керченского моста смещаются вертикально, что, по мнению специалистов, говорит о том, что нестабильно морское дно в местах, где поставлены опоры конструкции. Они негативно влияют на акваторию Черного моря. Очевидна угроза для жизни и здоровья людей.

«Сложные погодные условия особенно в зимний период в сейсмически нестабильном районе могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста», — резюмируют в министерстве.