Официально: Крымский мост начал проседать

Официально: Крымский мост начал проседать4
- 21.11.2018, 8:19
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Критических участков, где происходит смещение, несколько.
Построенный Россией Керченский мост смещается и это грозит обрушением конструкции.
Об этом сообщается на странице в Facebook украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. К этому выводу пришли специалисты после анализа результатов космической съемки Крыма и острова Тузла.
Критических участков, где происходит смещение, несколько.
«1.В районе искусственного насыпи со стороны Крымского полуострова отмечаются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие) (график в синей рамке).
2.В центральной части моста отмечается повышение арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год. Однако арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год (график в красной рамке)», — сказано в сообщении.
Два опасных участка — на территории Тузлы.
«Первый — часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 миллиметров в год (график в синей рамке).
Второй — объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 миллиметров в год (график в красной рамке)», — отметили в МинВОТ.
Кроме того, сообщается, что арки Керченского моста смещаются вертикально, что, по мнению специалистов, говорит о том, что нестабильно морское дно в местах, где поставлены опоры конструкции. Они негативно влияют на акваторию Черного моря. Очевидна угроза для жизни и здоровья людей.
«Сложные погодные условия особенно в зимний период в сейсмически нестабильном районе могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста», — резюмируют в министерстве.