Bloomberg: Путин готов отдать острова Японии, чтобы Китай не захватил Сибирь 11 21.11.2018, 8:37

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Вероятность территориальных уступок высока, как никогда.

На прошлой неделе Путин и Абэ встретились в Сингапуре и договорились ускорить переговоры по вопросу о подписании мирного соглашения, которое СССР и Япония составили после окончания Второй мировой войны, но которое Советский Союз отказался подписать. Основой этих переговоров станет совместная декларация, которую Советский Союз и Япония подписали в 1956 году и которая требовала, чтобы СССР отдал Японии остров Шикотан и группу островов Хабомаи сразу после подписания мирного договора. В последние несколько лет Япония настаивает на передаче ей еще двух островов — Итуруп и Кунашир — а Россия вообще отказывается отдавать какие-либо территории, пишет Bloomberg (перевод – inosmi.ru).

Обе стороны с большим недоверием относятся к тому компромиссу, который основан на декларации 1956 года. Для Японии тот компромисс будет означать потерю права претендовать на гораздо более значительные территории (на Итуруп и Кунашир приходится 93% территории суши спорных островов). Для России значение (по большей части символическое) этого соглашения заключается в гарантии того, что на островах Шикотан и Хабомаи не будет американских военных баз — по некоторым данным, Абэ пообещал это Путину, однако, вполне возможно, он не сможет гарантировать отсутствие американских баз на этих островах, учитывая обязательства Японии перед США.

Кроме того, возврат каких-либо островов, захваченных СССР в последние дни Второй мировой войны, — это чрезвычайно непопулярный шаг в современной России. В течение многих лет опросы общественного мнения неизменно показывали, что от 70% до 90% россиян не согласны с передачей этих островов Японии. Несколько раз предшественник Путина Борис Ельцин был близок к тому, чтобы вернуть часть территорий Японии, но он всегда отступал, опасаясь мощной негативной реакции со стороны его противников из числа коммунистов и националистов.

Теперь и Путин, и Абэ искренне хотят поставить точку в этом вопросе.

Абэ в первую очередь интересует его наследие. Если он сумеет удержаться на своем посту до следующих выборов, которые состоятся в 2021 году, он станет премьер-министром Японии, который самое длительное время оставался у власти. Однако экономический рост, которому способствовала его политика щедрого стимулирования, в прошлом году начал замедляться, и пока точно не ясно, сумеет ли он доработать до конца своего срока полномочий.

Ему необходима какая-то серьезная победа, чтобы остаться на своем посту и закрепить за собой место в истории. Соглашение с Россией, хотя оно, несомненно, встретит определенное сопротивление внутри Японии, можно будет позиционировать как такую победу в тот момент, когда доверие к внешней политике Абэ снижается — японские избиратели в большей степени готовы к компромиссу, нежели россияне.

У Путина интерес как экономический, так и геополитический. Соглашение с Японией может способствовать началу притока японских инвестиций на российский Дальний Восток — гигантский слаборазвитый регион, где России необходим противовес растущему влиянию Китая. Укрепление отношений с Японией также поможет Путину в его поисках альтернатив сотрудничеству с Западом. Теперь Путин точно знает, что экономические санкции США и менее значимые ограничения, введенные Европой, никуда не денутся, поэтому он лихорадочно пытается наладить партнерские отношения со странами Ближнего Востока и Азии.

В понедельник, 19 ноября, Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган присутствовали на церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток». Япония тоже может стать покупателем российского газа, однако масштабные проекты, такие как строительство газопровода, немыслимы без мирного договора между этими двумя странами.

Путин играет по-крупному, поэтому Шикотан и Хабомаи — немногим более 220 квадратных километров негостеприимных земель, на которых проживают примерно 2 тысячи человек, — станут относительно небольшой потерей по сравнению с тем, что поставлено на карту, — но только не в политическом смысле. Российские соцсети кишат рассуждениями по поводу возможной передачи островов, и многие комментаторы не стесняются критиковать Путина. «Как громко мы "брали" Крым и как тихо мы отдаем Курилы… Что ж "патриоты" помалкивают о целостности и величии?» — этот комментарий является отражением типичных настроений. Путина обвиняют в том, что он продает российскую землю, потому что Россия неправильно распорядилась доходами от продажи нефти, полученными в 2000-х годах.

За последние несколько месяцев Путин, по всей видимости, смирился со снижением своего рейтинга. Он проигнорировал общественное мнение, настояв на крайне непопулярной пенсионной реформе. Отсутствие масштабных протестов, должно быть, убедило его в том, что он может принимать и другие непопулярные решения во время — в соответствии с конституцией России — своего последнего президентского срока, если только он не решит снова вернуться на пост президента спустя еще шесть лет.

Это вовсе не значит, что он не станет вести жесткий торг в вопросе об островах. В воскресенье, 18 ноября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что взятие за основу переговоров советско-японской декларации 1956 года вовсе не означает «автоматическую передачу каких-то территорий». Россия, вероятно, будет обсуждать передачу островов без потери суверенитета, к примеру, на основании договора о совместном управлении островами. Также прозвучат требования предоставить надежные гарантии того, что на этих островах не будет американских военных, и за подписанием мирного договора последуют определенные японские инвестиционные проекты и энергетические сделки.

Сможет ли Абэ выполнить какие-либо из этих требований России, пока не ясно. Он может продолжить тянуть время, если соглашение нельзя будет позиционировать как очевидную победу. Однако понимая, насколько все это сложно, премьер-министр Японии согласился ускорить переговоры и провести дополнительные встречи с Путиным. Вполне возможно, они снова не сумеют договориться, но теперь вероятность такого исхода стала меньше по сравнению со всеми прежними попытками, предпринятыми за долгий период правления Путина.