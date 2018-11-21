Приморский цугцванг 21.11.2018, 8:51

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Кремль может утратить власть над регионом.

В Приморье идет большая игра. Власть обязана продавить Кожемяко несмотря ни на что. Отработать тему с выборами на «ура» и выйти на победу центру необходимо из-за стратегических интересов людей, близких к телу гаранта, пишет телеграм-канал «Кремлевский мамковед».

Так, например, «Роснефть» имеет, что сказать в этом важном регионе. В заливе «Восток» в акватории Находки компания планирует строительство гигантского НПЗ. Суммы, выделяемые на проект, асторономические — они больше, чем затраты по «Крымскому мосту» в 3 раза. Выбросы в атмосферу вредных веществ и прибрежное загрязнение будут предложены населению в качестве «сопутствующих бонусов».

За провластного Кожемяко и стратегический регион не на шутку впрягся центр. При этом ресурс других свободных и успешных управленцев у Старой площади давно подошел к концу. Ведь, будь у них другие эффективные менеджеры, не дергали бы с места губера Сахалина. Но силы на исходе у всех. Партии власти, поддерживающей весь этот выборный цирк, уже и на горизонте не видно — крепко они облажались перед народом. Поэтому и Кожемяко являет себя самовыдвиженцем.

Дабы подсобрать себе в актив протестно-настроенный электорат, Кожемяко активно симулирует дистанцирование от федерального центра, получив карт-бланш, пытается изобразить, что любые проблемы может залить финансированием из центра, благодаря его «личным договоренностям».

В предверии надвигающихся выборов в Приморье, АП решила попробовать уравнять шансы самовыдвиженец-против-самовыдвиженца. Кто кого? И при этом было решено не мешать собирать подписи оппозиционному Ищенко. Здесь вам не Владимирская область, в которой сильнейший административный ресурс не позволил Шевченко выдвинуться кандидатом в губеры. Здесь протестный дальневосточный электорат, свободный духом и, конечно, левый, социально-ориентированный разворот.

Но, похоже, что КПРФ затеяла сложную игру с АП. Несомненно, существуют у центра варианты Б1, Б2, Б3 по выборам на ДВ. Но все они разбиваются о цугцванг власти — дать — не дать Ищенко пойти на выборы, ведь он, как не крути, сейчас ЛОМ в Приморье.

Вариантом Б для КПРФ и в фарватере их продуманно-ориентированной дальневосточной логики, Ищенко-самовыдвиженец может собрать больше оппозиционных голосов. Но, отойдя на оборонительные позиции, КПРФ, по факту, помогает Ищенко в нынешней избирательной кампании. Так, коммунисты предоставили помещения в местных отделениях КПРФ в Приморье для сбора подписей народному губернатору.

Но власти хочется и колется, чтобы победил Кожемяко, но не дает этого преимущества ему текущая повестка и не на руку власти оттяжка во времени по новым выборам. Также играют весомую роль и наступивший хакасский кейс, и соцопросы, фиксирующие низкий электоральный рейтинг Кожемяко, и надвигающиеся холода и непогода в Приморье, с которыми объективно в декабре труднее справиться, чем в теплом сентябре, в момент проведения ЕДГ.

Прочие же зарегистрированные дрессированные властью спойлеры-кандидаты, типа Митволей-Сурайкиных, рассматриваются местным населением очередными варягами, которые, в случае надвигающейся возможной «технической» победы, просто сольются, но никогда не сменят комфортную Москву и близость к центру на «Дальневосточную республику». Они должны своим присутствием размыть голоса избирателей и привнести фейковое разнообразие на Приморскую политическую поляну. Не более. По прогнозам экспертов, в любом случае Кожемяко ждет второй тур выборов.