Государство продолжает охоту на «тунеядцев» 7 21.11.2018, 8:58

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Проблема не только в том, что резко вырастет оплата за услуги ЖКХ.

Белорусы в прошлом году твердо сказали «нет» декрету №3. Государство вынуждено было сделать шаг назад, но одновременно не хочет отказываться от своей инициативы в борьбе с «тунеядцами», поскольку боится, что будет выглядеть для общества слабым. В результате был разработан декрет № 1, сообщает «Белсат».

О борьбе государства с «социальным иждивенчеством» в «Горячем комментарии» рассуждает Андрей Стрижак, правозащитник из Гомеля.

«Специфика новой реинкарнации декрета №3 под видом декрета №1 в том, что на первый взгляд кажется, будто бы сузился круг людей, которые под него подпадают. Если в прошлом году почти полмиллиона белорусов получили так называемые «письма счастья», то это вызвало очень неприятный резонанс среди тех, кто узнал, что вдруг оказался должен государству какие-то деньги. Причем суммы довольно большие. Теперь же новые письма приходят к гораздо меньшему количеству людей.

Но главный вопрос не решается. Ни одна комиссия не сможет сделать из белорусской экономики организованную, которая будет иметь много рабочих мест. Поэтому вопрос не в том, сколько «тунеядцев» будут платить 100% за коммунальные услуги, а в том, что комиссия не сможет никого из безработных устроить на работу, или чем-то помочь людям», – говорит Андрей Стрижак.