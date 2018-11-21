Стали известны результаты жеребьевки на ЧЕ-2020 21.11.2018, 9:15

Сборная Беларуси попала в пятую корзину.

Окончательно сформированы корзины для жеребьевки квалификации на EURO'2020, которая состоится 2 декабря в Дублине. Сборная Беларуси оказалась в пятой корзине, сообщает pressball.by.

Распределение по корзинам происходило согласно рейтингу в Лиге наций. Таким образом на посев из четвертого пота могла рассчитывать только лучшая команда в Лиге "D". Ей оказалась сборная Грузии.

Корзина 1: Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.

Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Корзина 5: Македония, Косово, БЕЛАРУСЬ, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фарерские Острова.

Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

По итогам жеребьевки 55 стран будут распределены на десять групп: в пяти из них будет по пять команд, еще в пяти — по шесть.

Важный момент: победители групп в Лиге "А" — Швейцария, Португалия, Голландия и Англия — получат привилегию: будут посеяны из отдельной корзины, чтобы гарантированно оказаться в пулах из пяти команд.