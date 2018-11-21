Независимая журналистка из Гомеля победила в суде 21.11.2018, 9:30

Мария Булавинская-Ляпина

Суд прекратил преследование журналистки после заявления спецдокладчика ООН.

Судья суда Центрального района Гомеля Сергей Карманович прекратил административное дело против журналистки - фрилансера Марии Булавинской – Ляпиной, начатое по ч.2 ст. 22.9 КоАП «незаконное изготовление и распространение продукции СМИ», сообщает «Гомельская весна».

Напомним, административный протокол против журналистки составил сотрудник ОВД администрации Центрального района Гомеля Александр Гусев. Ее обвиняли в создании документального фильма «Бездомный город» об уничтожении деревянной застройки в Гомеле, который был снят по заказу телеканала Белсат. Мария является автором и режиссером фильма.

Со слов самой журналистки, пикантность ситуация заключалось в том, что это первый случай, когда протокол составлен за видео в таком формате. Обычно власти преследуют фрилансеров за острые социальные репортажи новостного формата.

Постановление суда датировано 6 ноября, именно в этот день правозащитник Леонид Судаленко направил обращение в защиту журналистов – фрилансеров.

Специальным докладчикам ООН, где было высказано беспокойство вокруг ситуации журналистов-фрилансеров гомельского региона в целом и описана ситуация с Марией Булавинской-Ляпиной.

Известно, что еще накануне, 5 ноября журналистку вызывали в Центральный РОВД города для уточнения обвинения и разъяснения прав и обязанностей.

Суд прекратил дело в связи с истечением срока наложения административного взыскания.