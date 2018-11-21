Сегодня – пять лет Революции достоинства в Украине 21.11.2018, 9:43

Хроника событий.

Пять лет назад в Киеве начались массовые протесты, вызванные отказом руководства Украины подписывать соглашение об ассоциации с ЕС.

"Немецкая волна" предлагает хронику событий, которые привели к историческим изменениям в стране.

Протесты на Майдане

20 ноября 2013 после многолетних переговоров о подготовке Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на официальном сайте Комитета по евроинтеграции Верховной рады публикуют согласованный сторонами текст соглашения на украинском языке.

Акция протеста на Майдане в Киеве 21 ноября 2013 года

21 ноября 2013 премьер-министр Украины Николай Азаров своим распоряжением приостанавливает процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Украинский премьер объясняет это тем, что экономическая ситуация ухудшилась из-за евроинтеграционных намерений государства, и теперь следует разворачиваться в сторону Таможенного союза с Россией.

В социальных сетях начинают призывать к протесту. Известный в Украине журналист Мустафа Найем призывает в Facebook выйти на Майдан Независимости в Киеве. "Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей", - пишет Найем. Сначала на спонтанную акцию протеста выходят журналисты и общественные активисты. Но протестующих становится все больше.

Разгон демонстрантов в центре Киева в ночь на 30 ноября 2013 года

Украинцы еще надеются, что президент Виктор Янукович на следующем саммите "Восточного партнерства" все же подпишет документ.

28-29 ноября 2013 в Вильнюсе проходит саммит программы Евросоюза "Восточное партнерство". Во время этого события Виктор Янукович так и не подписывает соглашение об ассоциации с ЕС. Янукович выбрал "путь, который ведет в никуда", заметила тогда литовский президент Даля Грибаускайте, чья страна принимала саммит "Восточного партнерства". В Украине разрастаются протесты.

Первые столкновения

В ночь на субботу 30 ноября 2013 на Площади Независимости (Майдане) в Киеве находится около 400 демонстрантов, в основном - студенты. Под утро служащие спецподразделений "Беркут" жестоко разгоняют митингующих. Официально в МВД Украины объясняют такие действия необходимостью зачистить площадь для установки новогодней елки.

Первая поездка участников Автомайдана в резиденцию Януковича в Межигорье

1 декабря 2013 в знак протеста против жестких действий правоохранителей полмиллиона человек выходят на Михайловскую площадь и на Майдан. Часть из них отправляется к улице Банковая, где находится здание Администрации президента. Впоследствии там начинаются столкновения с милицией. Позже оппозиция обвиняет в столкновениях провокаторов. Протестующие захватывают здание Киевской городской государственной администрации и Дом профсоюзов.

8 декабря 2013 происходит первое многочисленное вече на Майдане. Участники митинга, собравшиеся в центре Киева, принимают решение о расширении протестов и начале блокирования Администрации президента, здания правительства Украины и других госучреждений. На следующий день "Беркут" начинает расчищать правительственный квартал от палаток протестующих.

10 декабря 2013 на следующую ночь после зачистки палаточных городков возле Дома офицеров, а также на улице Лютеранской и Богомольца, "Беркут" штурмует Майдан и Дом профсоюзов. Но активисты удерживают наступление благодаря тому, что многие киевляне быстро съезжаются на помощь в центр города.

Следующие несколько недель на Майдане спокойны. Там выступают политики, активисты и проходят концерты, среди которых - самый масштабный с участием группы "Океан Эльзы". "Акция протеста на Майдане - это не акция в пользу политиков, а акция в пользу определенных ценностей", - говорит со сцены вокалист группы ОЭ Святослав Вакарчук.

"Диктаторские законы"

17 декабря 2013 в Москве встречаются президенты Украины и России - Виктор Янукович и Владимир Путин. Он заявляет, что Россия готова помочь Украине выйти из затруднительной экономической ситуации. Россия предоставляет Украине скидку на цену на газ и обещает кредит на 15 миллиардов долларов. Первый транш Россия предоставляет уже 20 декабря 2013 года. В это время Фонд национального благосостояния РФ покупает на Ирландской фондовой бирже выпущенные украинским правительством облигации на три миллиарда долларов под пять процентов годовых.

В отличие от Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ), ранее также предлагавших Киеву кредиты, Россия не выдвигает требований о проведении реформ. Оппозиция называет российский кредит взяткой президенту Виктору Януковичу за отказ подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

29 декабря 2013 сотни автомобилей участвуют в автомарше протеста из Киева в резиденцию Виктора Януковича в Межигорье.

Силовики готовы к тому, чтобы стрелять в участников протеста

16 января 2014 Верховная рада голосует за пакет законов, который значительно сужает права граждан и предоставляет органам государственной власти большую свободу действий в сфере наказания участников акций протеста. Законы предусматривают уголовную ответственность за любое проявление протеста. Их принимают с нарушением регламента, без всякого обсуждения. Депутаты голосуют за скандальные законы поднятием рук, поскольку трибуна заблокирована оппозицией. Позже этот пакет законов называют "диктаторскими законами".

На следующий день в отставку уходит глава Администрации президента Сергей Левочкин. Его назначают советником президента.

Первые жертвы

19 января 2014возмущенные диктаторскими законами и бездействием лидеров оппозиции протестующие отправляются к правительственному кварталу. Там, на улице Грушевского, их уже ждут отряды милиции. Начинаются столкновения. "Беркут" применяет против протестующих светошумовые гранаты, резиновые пули, дубинки и водометы. В правоохранителей летят петарды, коктейли Молотова, брусчатка.

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22 января 2014 - первые смерти на улице Грушевского. От огнестрельных ранений погибают два активиста - Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. "Беркут" применяет силу к протестующим, арестовывает и бьет активистов. К концу дня медики констатируют смерть пятерых протестующих, еще несколько - ранены.

28-31 января 2014 премьер-министр Николай Азаров подает в отставку, как он тогда заявлял "для возможности всем политическим силам достичь согласия и закончить кризис". Парламент отменяет законы "16 января".

Расстрел и бегство

Утром 18 февраля 2014 несколько тысяч активистов Евромайдана отправляются от Майдана вверх по улице Институтской к Верховной Раде. Оппозиция в этот день требует принять в парламенте изменения в Конституцию, которые существенно сузили полномочия президента. Вскоре начинаются столкновения на улице Грушевского, в Мариинском парке и на Институтской. "Беркут" стреляет в протестующих пневматическим оружием, бросает светошумовые гранаты. Позже силовики спускаются по улице Институтской для штурма Майдана. Противостояние продолжается всю ночь.

19 февраля 2014 "Беркут" пытается штурмовать Дом профсоюзов, там вспыхивает пожар. В результате столкновений, по состоянию на утро, погибают 16 активистов и 11 силовиков.

20 февраля 2014 - день расстрела "Небесной сотни". Служба безопасности Украины заявляет о начале "антитеррористической операции". Когда протестующие отправляются защищать баррикаду возле Октябрьского дворца, их начинают расстреливать бойцы спецподразделений. По данным следствия, от выстрелов бойцов в форме спецназа "Беркут" на улице Институтской в центре Киева погибли 48 безоружных евромайдановцев.

21 февраля 2014 оппозиция и президент Украины при участии министров иностранных дел Германии, Франции и Польши, а также уполномоченного по правам человека России Владимира Лукина подписывают соглашение о возвращении к Конституции 2004 года, ограничивающей полномочия главы государства. Впрочем, люди на Майдане соглашение оппозиции с режимом освистывают. На сцену выходит "сотник" Владимир Парасюк и требует от Януковича уйти. "Никакой Янукович - никакой, - целый год не будет президентом. Завтра к десяти часам он должен уйти", - кричит со сцены Парасюк. В этот день милиция и спецподразделения уходят с центральных улиц Киева.

В ночь на 22 февраля 2014 Виктор Янукович убегает из Киева. Утром его резиденцию Межигорье занимают активисты. Парламент возвращается к Конституции 2004 года. Спикером выбирают Александра Турчинова.