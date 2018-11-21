В шести районах белорусы не могут купить на свои зарплаты минимальный набор товаров и услуг 12 21.11.2018, 9:49

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Фото: tut.by

Ситуацию не могут скрывать даже в официальных структурах.

Проблема крайне низких зарплат актуальна для 6 районов Витебской и Могилевской областей, сообщают в официальной Федерации профсоюзов, пишет tut.by.

Напомним, в апреле этого года в Беларуси нашли регионы, где «зарплата не позволяет покупать товары и оплачивать услуги в пределах МПБ». Позже в профсоюзе рассказали, что в число этих районов попали три из Витебской области: Шарковщинский, Миорский и Браславский. В число бедных попали и другие регионы, но их не назвали.

Заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич рассказала, что после этого мониторинга представители профсоюзов выезжали в отдельные районы, чтобы выявить причины такого положения дел.

По словам заместителя председателя ФПБ, они продолжат работу и расскажут об итогах в конце года.

Напомним, в Беларуси третий год подряд растет число тех, кто не может позволить себе минимальный набор товаров и услуг. Так, в прошлом году в стране насчитывалось 3 миллиона 10,3 тысячи человек (или почти 34% от общей численности населения страны), среднедушевые располагаемые ресурсы которых не превышали минимальный потребительский бюджет в расчете на одного члена семьи из четырех человек в месяц — 317,72 рубля.