закрыть
21 ноября 2018, среда, 12:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

В шести районах белорусы не могут купить на свои зарплаты минимальный набор товаров и услуг

12
  • 21.11.2018, 9:49
  • 2,596
Фото: tut.by

Ситуацию не могут скрывать даже в официальных структурах.

Проблема крайне низких зарплат актуальна для 6 районов Витебской и Могилевской областей, сообщают в официальной Федерации профсоюзов, пишет tut.by.

Напомним, в апреле этого года в Беларуси нашли регионы, где «зарплата не позволяет покупать товары и оплачивать услуги в пределах МПБ». Позже в профсоюзе рассказали, что в число этих районов попали три из Витебской области: Шарковщинский, Миорский и Браславский. В число бедных попали и другие регионы, но их не назвали.

Заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич рассказала, что после этого мониторинга представители профсоюзов выезжали в отдельные районы, чтобы выявить причины такого положения дел.

По словам заместителя председателя ФПБ, они продолжат работу и расскажут об итогах в конце года.

Напомним, в Беларуси третий год подряд растет число тех, кто не может позволить себе минимальный набор товаров и услуг. Так, в прошлом году в стране насчитывалось 3 миллиона 10,3 тысячи человек (или почти 34% от общей численности населения страны), среднедушевые располагаемые ресурсы которых не превышали минимальный потребительский бюджет в расчете на одного члена семьи из четырех человек в месяц — 317,72 рубля.


популярное за неделю

Мнение

Стоит статуя в лучах заката
Стоит статуя в лучах заката Ирина Халип
Новый «20-й съезд»
Новый «20-й съезд» Игорь Эйдман
Здравствуй, время пугливого Лукашенко!
Здравствуй, время пугливого Лукашенко! Анджей Почобут
Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества?
Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества? Константин Скуратович