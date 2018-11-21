Депутат Госдумы РФ призвал принять меры против Канта 19 21.11.2018, 9:59

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Памятник Иммануилу Канту в Калининграде

Немецкий философ якобы «оскорбляет» российских ветеранов.

Депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев призвал гражданское общество "принять меры" против присвоения аэропорту в Калининграде имени немецкого философа Иммануила Канта. По его мнению, это оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает "Радио Свобода".

Бариев сообщил, что озабоченные сложившейся ситуацией ветераны обратились к нему лично. "Они считают, что это неправильно, непатриотично, это скандал. Я полностью с ними согласен", – заявил депутат, добавив, что "ситуацию надо исправлять" и что он уже обсудил этот вопрос с депутатами от Калининградской области.

Родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант родился и умер в Кёнигсберге, нынешнем Калининграде, когда город был ещё административным центром Восточной Пруссии. В октябре 1945 года, после окончания Второй мировой войны, он был передан под юрисдикцию Советского Союза.

Имя Иммануила Канта с большим отрывом лидирует в конкурсе названий для российских аэропортов "Великие имена России". Кроме философа в шорт-лист имен для калининградского аэропорта Храброво вошли императрица Елизавета Петровна и советские полководцы Александр Василевский и Иван Черняховский.

За Канта на данный момент отдано более 14 тысяч голосов. У ближайшей его преследовательницы, Елизаветы – более 10 тысяч. Депутат Бариев выступает в поддержку Василевского, которого он назвал "легендарным полководцем, освободившим Кёнигсберг от нацистов", но у того на данный момент нет и семи тысяч голосов.

Ранее жюри конкурса "Великие имена России" исключило из шорт-листа претендентов на название для омского аэропорта имя основателя панк-рок группы "Гражданская оборона" Егора Летова, лидировавшего на первом этапе. Министр культуры России Владимир Мединский назвал поклонников Летова "узкой", "маргинальной", но "исключительно активной" аудиторией, а их инициативу – "бестолковым хайпом". До этого он, говоря о возможности назвать в честь лидера "Гражданской обороны" аэропорт в Омске, заявил, что "присваивать объектам имена живых людей – дурной тон". Егор Летов скончался 19 февраля 2008 года.

Между тем на сайте "Российской общественной инициативы" размещена петиция с требованием вернуть имя Летова в список финалистов. На данный момент ее подписали более 15 тысяч человек.