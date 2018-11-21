Почему власти объявили безработных «тунеядцами» 9 21.11.2018, 10:30

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Государство не может решать простейших социальных задач.

Российским безработным в два раза повышают пособия — в следующем году они будут получать от государства в месяц от 1,5 до 8 тысяч (48 − 256 белорусских рублей). Безработных в Беларуси тем временем государство поддерживает на сумму от 24 до 49 рублей, пишет «Завтра твоей страны».

О том, что систему поддержки безработных в стране пора бы пересмотреть, несколько лет говорят и эксперты, и представители министерств. Но дальше слов дело так и не ушло. Уровень фактической безработицы тем временем равен 4,7%, а зарегистрированной всего лишь 0,3%. Разница в данных существенная, в том числе и потому, что люди не сильно полагаются на помощь центров занятости и пособие, за которое можно купить разве что проездной на общественный транспорт или обеспечить себя на месяц хлебом.

— Пособие по безработице необходимо поднять хотя бы до уровня прожиточного минимума, чтобы снизить риски бедности и ее последствий, — убеждена научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

Сделать это, по ее мнению, вполне реально. Но что мешает?

Страх, что безработные сядут на шею государства

Есть опасения, что более высокие пособия демотивируют людей искать работу, отмечает Мария Акулова. По опыту западных государств пособия на уровне 70-90% от предыдущей зарплаты действительно могут стимулировать людей сидеть дома без работы. Но есть система санкций и стимулов, которая не позволяет долго оставаться в числе безработных.

— В Беларуси речь идет о деньгах, которые лишь поддержат человека в сложный момент, — подчеркивает Мария Акулова и добавляет, что сумма поддержки в размере 214 рублей (размер бюджета прожиточного минимума) вряд ли станет соблазном долго сидеть без работы.

Ограниченные возможности бюджета

Если исходить из естественного для Беларуси уровня безработицы – это 5-6%, то общий объем ресурсов, который может пойти на повышение пособия по безработице до величины прожиточного минимума составит 0,4-0,5% ВВП.

В нынешнем варианте бюджета сложно найти средства на то, чтобы резко повысить поддержку безработных. Денег едва хватает на обязательные социальные статьи расходов.

— Государство в течение долгого времени поддерживало социальную защищенность населения. Однако в последние годы ресурсы исчерпались, — говорит Мария Акулова.

Но если пересмотреть и сократить некоторые траты, в казне нашлись бы деньги и на поддержку безработных.

— В том случае, если из бюджета перестанут подкармливать безнадежно убыточные предприятия и направят средства на поддержку малоимущих, на пособия и переквалификацию людей, потерявших работу, — считает Владимир Ковалкин.

При таком варианте средств хватило бы на повышение пособий хотя бы до бюджета прожиточного минимума и организацию программ переквалификации, что повысило бы шансы белорусов найти работу.

В будущем без реформ не обойтись

Хотят ли власти отложить решение вопроса поддержки граждан, находящихся в поиске работы, или не знают, с какой стороны к нему подойти, но приниматься за реформы все же придется, считают эксперты.

— Реформы — это не краткосрочные меры. Чтобы почувствовать результат, понадобится существенный промежуток времени, желательно с макроэкономической стабильностью, чтобы не происходило обесценивания накоплений, — отмечает Мария Акулова.

Реформы способны разрешить ситуацию в долгосрочной перспективе, а их реализация может идти параллельно с более скорым внедрением новых размеров пособий. В качестве решений по трансформации системы поддержки эксперт называет введение страхования для безработных, когда сам человек участвует в формировании «подушки безопасности» на случай потери работы, и изменение системы договорных отношений с нанимателями. Так как нынешняя система контрактов, которые наниматель имеет полное право не продлевать, ставит работников в достаточно уязвимое и зависимое положение.