Пригнать дешево: авто из Европы, которые станут проходными в 2019-м 3 21.11.2018, 10:50

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На какие модели следует обратить внимание белорусам.

"Проходными" сейчас принято считать автомобили в возрасте от 3 до 5 лет и с двигателями объемом до 1,5 л. В этом случае применяются минимальные ставки таможенной очистки. Прикинем, какие модели с малолитражными моторами, потенциально привлекательные для пригона, достигнут 3-летнего возраста в следующем году, пишет abw.by.

Audi Q2

Самый маленький кроссовер немецкой марки дебютировал весной 2016-го, а в октябре добрался до европейских шоу-румов, так что в будущем году самые ранние экземпляры уже достигнут 3-летнего возраста. Автомобиль габаритами с хэтчбек А3 базируется на модульной платформе MQB, может быть как передне-, так и полноприводным (благодаря муфте Haldex).

Наиболее интересен "проходной" двигатель 1.4 TSI мощностью 150 л.с., который может сочетаться с 6-ступенчатой "механикой" или 7-ступенчатой DSG. Дело в том, что 1,0-литровый TSI (115 л.с.) продается с января 2017-го, а турбодизель 1.6 TDI той же мощности уже не так интересен из-за объема.

В настоящий момент цены на Q2 2016 г.в. находятся на уровне 28-33 тыс. евро (брутто). Понятно, что через год самые ранние экземпляры станут трехлетними и подешевеют, но все равно на "бросовые" цены рассчитывать не стоит.

Peugeot 3008

Во втором поколении 3008-й , построенный на платформе EMP2, стал больше похож на кроссовер, хотя так и не получил полноприводной трансмиссии. Но яркий дизайн и в полной мере соответствующий ему интерьер помогли "французу" стать европейским "Автомобилем года 2017".

Для нас же ценно то, что у данной модели имеется 1,2-литровый 3-цилиндровый турбомотор PureTech, развивающий 130 л.с. и 230 Нм, который можно получить вместе с 6-ступенчатой "механикой" или 6-ступенчатым "автоматом" (не "роботом"!) Aisin. Кстати, через пару лет станет "проходным" еще один двигатель - новый 1,5-литровый турбодизель BlueHDi, развивающий те же 130 л.с. Его устанавливают с ноября 2017 года.

На mobile.de двухлетние 3008-е стоят в районе 25-28 тыс. евро (брутто), но число предложений пока невелико. Хотя с учетом того, что на белорусском рынке новый Peugeot 3008 предлагается от 57.500 до 69.900 рублей (23.700-28.820 евро) без учета опций, особого смысла в европейской "бэушке" пока нет.

Renault Talisman

У Renault - сразу несколько моделей, которые станут "проходными" в 2016 году. И в первую очередь это новый флагман Talisman, который был представлен еще в 2015-м (седан показали в июле, универсал - в сентябре), но массовые продажи пошли лишь в 2016-м. Наследник Laguna получился солидным на вид, а наличие "проходной" версии делает его интересным вариантом для тех, кто рассматривает свежую "бэушку" в противовес новым моделям С-класса (или даже D) или кроссоверам.

Увы, большинство моторов из линейки модели имеют объем более 1,5 л. Это как бензиновые версии 1.6 TCe и 2.0 TCe, так и дизельные 1.6 dCi и 1.8 dCi. И все же один "проходной" двигатель у Talisman имеется. Конечно же, речь о турбодизеле 1.5 dCi мощностью 110 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

В Германии двухлетние экземпляры можно найти за 20-24 тыс. евро. Думается, в следующем году ценник слегка снизится, предложений по универсалам прибавится. Правда, и пробеги у дизельных машин больше будут…

Renault Megane

Еще одна потенциально интересная модель - Megane четвертого поколения. Автомобиль построен на платформе CMF альянса Renault-Nissan, но в версии с полунезависимой задней подвеской. В течение 2016 года на рынок вышли пятидверный хэтчбек, седан и универсал, так что выбор кузовов достаточно широкий.

Любопытно, что в линейке моторов оставили "атмосферники" H4M и M4R. Но известные по Duster двигатели 1.6 и 2.0, к сожалению, не "проходные", а 1,4-литровый турбомотор TCe (115-160 л.с.) стали ставить на Megane лишь в этом году. Зато в линейке есть не только 1,5-литровый турбодизель dCi (90-130 л.с.), комплектуемый 6-ступенчатыми механической и роботизированой коробками, но и 1,2-литровый бензиновый турбомотор TCe (100-132 л.с.), который работает в паре с 6-ступенчатой МКПП или 7-ступенчатым "роботом" EDC.

В Европе двухлетние Megane предлагаются по цене 12-16 тыс. евро (брутто), дальше ценник будет только падать. В общем, потенциально интересно.

Renault Scenic/Grand Scenic

Премьера четвертого поколения популярного компактвэна состоялась в марте на Женевском автосалоне, так что первые экземпляры приобретут статус "проходных" довольно скоро.

Автомобиль сохранил практичность, но получил более выразительные экстерьер и интерьер. К тому же имеется выбор по моторам: с ноября 2016-го были доступны бензиновые версии 1.2 TCe (115 и 132 л.с.), дизельная 1.5 dCi (110 л.с.), а также гибридная со 130-сильным 1.5 dCi. А вот бензиновые моторы 1.4 TCe появились на Scenic лишь в конце 2017-го…

Уже сейчас цены на двухлетние Scenic в Германии стартуют с 14.000 евро (брутто), хотя средний уровень для автомобилей 2016 г.в. составляет порядка 15-17 тыс. евро.

SEAT Ateca

Компактный кроссовер, как и его ближайшие "родственники" VW Tiguan и Skoda Karoq, построен на фольксвагеновской платформе MQB. На рынке присутствует с апреля 2016 года, так что самые ранние экземпляры достигнут 3-летнего возраста уже довольно скоро.

С точки зрения растаможки интересны две версии - 1.0 TSI (115 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.). При этом вторая предпочтительнее: помимо 6-ступенчатой МКПП доступен и "робот" DSG. Причем если в версии 2WD предлагается 7-ступенчатая версия с сухими сцеплениями, то с полным приводом - 6-ступенчатая коробка.

Число предложений по данной модели на mobile.de уже достаточно большое. Но разброс цен приличный - 18-28 тыс. евро, средний диапазон находится в районе 22-23 тыс. евро, а дальше должно быть только доступнее!

Toyota C-HR

"Эмоциональный" кроссовер Toyota C-HR в серийной версии был представлен на Женевском автосалоне, но производство модели началось в ноябре 2016-го, так что белорусским покупателям придется подождать "проходного" возраста еще целый год.

Из "проходных" по объему моторов - только 1,2-литровый бензиновый. За счет турбонаддува он развивает 116 л.с. и 185 Нм, что для легкого автомобиля более-менее достаточно, это уровень 1,6-литрового "атмосферника". К тому же именно с этим двигателем доступна опционная полноприводная трансмиссия. Что касается коробок, то здесь выбор между 6-ступенчатой "механикой" и вариатором.

Свежая европейская бэушка в продаже уже есть по цене 18-25 тыс. евро. При этом новый С-HR на белорусском рынке стоит от 43.428 до 70.389 рублей (17.900-29.000 евро) без учета опций. В общем, чтобы появился смысл, европейский вариант должен заметно подешеветь.

Volkswagen Tiguan

В 2016 году стартовали продажи второго поколения кроссовера Tiguan. Если вдруг кто-то решит везти автомобиль из Европы, минимальную растаможку обещает лишь бензиновый двигатель 1.4 TSI, доступный с июня 2016-го: версия мощностью 125 л.с. идет только в сочетании с 6-ступенчатой "механикой", для 150-сильной доступен еще и 6-ступенчатый "робот" DSG. Но в любом случае это будет автомобиль с приводом на передние колеса.

В Германии цены на Tiguan 2016 г.в. начинаются примерно от 25 тыс. евро (брутто), что на 5-7 тыс. евро больше, чем на автомобили-одногодки, но прежнего поколения. Вообще же авто от дилеров стоят в районе 25-33 тыс. евро, и это мы говорим про простые версии с 1,4-литровым двигателем и передним приводом. Полноприводные 2,0-литровые машины могут стоить более 40 тыс. евро! С такими ценами пригон "бэушки" лишен смысла: новый Tiguan без учета опций на белорусском рынке оценивается от 45.500 до 82.300 рублей (19.000-34.300 евро).

Бонус: FIAT 124 Spider

Вариант для ценителей, но все же. Со следующего года станет "проходным" родстер FIAT 124 Spider: в отличие от родственной Mazda MX5, увидевшей свет в 2015 году, итальянский вариант стартовал в 2016-м. А еще в отличие от Mazda он оснащается 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 или 170 л.с. В паре с ними работает 6-ступенчатая "механика", а с более мощной версией доступен и 6-ступенчатый "автомат".

Двухлетние экземпляры уже имеются в продаже и стоят в районе 20-25 тыс. евро. А за 27-28 тысяч можно найти автомобили 2016 года выпуска вообще без пробега!