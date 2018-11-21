Тревожный звонок для белорусской экономики 4 Владимир Тарасов

21.11.2018, 10:54

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В октябре в реальном секторе экономики страны ситуация вдруг резко ухудшилась.

В экономике Беларуси в последнее время стали происходить загадочные явления: сальдо внешней торговли товарами в сентябре вдруг стало положительным из-за сокращения импорта, а в октябре неожиданно рухнул объем инвестиций.

Не исключено, что это взаимосвязанные вещи, так как сокращение инвестиций означает снижение объема приобретения товаров и оборудования за рубежом, что должно приводить к уменьшению объемов импорта. Именно это и произошло, правда, с разбежкой в месяц.

Меньше импорта – меньше инвестиций

Как сообщил Национальный банк, импорт товаров в Беларусь в ценах ФОБ в сентябре снизился по сравнению с августом на 109 млн. долларов до 2,879 млрд. долларов. Это не сезонное явление, так как год назад подобного сокращения не наблюдалось.

Экспорт товаров в сентябре вырос на 12,3 млн. долларов и достиг 2,882 млн. долларов. В результате сальдо внешней торговли РБ товарами впервые в текущем году стало положительным, хотя и составило всего 3 млн. долларов. В сентябре прошлого года оно составляло минус 289,3 млн. долларов.

Хотелось бы порадоваться за успехи белорусской экономики, которая как будто научилась обходиться меньшим импортом, однако в октябре в реальном секторе экономики страны ситуация вдруг резко ухудшилась.

А именно, объем инвестиций в основной капитал опустился по сравнению с сентябрем на 15,8%. В годовом выражении инвестиции в октябре выросли всего на 0,1%. Это означает их значительное сокращение как в реальном, так и в долларовом выражениях. Правда, по итогам десяти месяцев еще сохранился прирост инвестиций на 8,9%.

При этом в наибольшей степени в октябре текущего года сократились затраты на приобретение машин, оборудования и транспортных средств: на 21,4% по сравнению с сентябрем. Но и на строительно-монтажные работы было направлено на 11,2% средств меньше, чем в сентябре.

Более того, в октябре резко снизились и темпы роста производства промышленной продукции: до 2,8% по сравнению с октябрем прошлого года, хотя в сентябре прирост за год составлял 4,4%. В то же время, производство в октябре текущего года увеличилось по сравнению с сентябрем этого же года на 6,4%.

Спад инвестиций в октябре мог быть вызван несколькими факторами. Во-первых, не исключено случайное сочетание перерывов в инвестициях на каких-то крупнейших проектах РБ, допустим на БелАЭС и НПЗ. Во-вторых, возможно влияние валютного фактора: из-за неопределенности с курсом белорусского рубля, некоторые компании могли отложить свои планы по вложению средств на будущее.

Однако, независимо от того, чем вызвано сокращение инвестиций в октябре, в ближайшее время темпы их роста должны значительно уменьшиться по вполне объективной причине, состоящей в завершении периода благоприятной внешней коньюктуры для Беларуси.

МВФ ошибся, МВФ поправился …

Именно об этом говорил глава миссии МВФ, посетившей Беларусь, Жак Миньян на пресс-конференции, состоявшейся в Минске 15 ноября. Там ему пришлось объяснять ошибку МВФ с прогнозом темпов роста белорусской экономики в 2018 году. В октябре 2017 года в МВФ ожидали роста ВВП РБ всего на 0,7%. Но по итогам января-октября текущего года ВВП увеличился на 3,5%.

Как сообщил Жак Миньян, МВФ теперь ожидает роста экономики РБ в текущем году на 3,5-3,7%. Но в следующем году – только на 2,5%. Жак Миньян подчеркнул, что наблюдаемый подъем экономики РБ является циклическим, а не структурным, то есть объясняется более высокими, чем предполагалось, ценами на нефть и ряд белорусских экспортных товаров, а также увеличением зарплаты в стране. Всего этого в МВФ год назад не предвидели.

Сейчас в МВФ ожидают прекращения действия циклических факторов в 2019 году. Не исключено, что это уже началось. В частности, цена на нефть на мировом рынке в октябре-ноябре текущего года резко снизилась. Это приведет к сокращению валютных поступлений в РБ от экспорта нефти и нефтепродуктов как на предприятия, так и в бюджет.

Совсем неважно обстоят дела и на основном экспортном рынке для белорусских товаров – в России. Доходы бюджета РФ сократятся в связи с падением цен на нефть, а что касается доходов населения, то они снижались и при росте цен, так как российский Минфин дополнительные доходы бюджета на экономику не тратит, а складирует их в резервы с непонятной целью.

Якобы на случай еще большего кризиса, хотя, казалось бы, куда уже больше. Так, реальные располагаемые доходы населения РФ в сентябре текущего года оказались на 1,5% меньше, чем в сентябре 2017 года. Тогда они были на 0,9% меньше, чем доходы в сентябре 2016 года, которые, в свою очередь сократились на 2,5% по сравнению с сентябрем 2015 года, когда доходы рухнули на 4,7% по сравнению с 2014 годом. А в 2019 году правительство России еще и НДС повышает на 2% …

Правда, экономику Беларуси должно поддержать увеличение доходов населения РБ. Но и тут есть вопросы. В январе-сентябре текущего года реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Получается, что чуть ли не весь прирост ВВП, составивший за январь-октябрь 3,5%, обусловлен именно увеличением доходов физических лиц. В этом есть некоторая странность, которая требует объяснения, ведь получается, что весь дополнительный доход белорусской экономики, полученный от роста экспорта и производства, трансформируется в доходы населения.

В этом предположении, по-видимому, имеется резон, так как чистая прибыль белорусских предприятий (без учета финансового сектора) в январе-сентябре текущего года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 31,9%, то есть почти на треть, и составила всего 4,39 млрд. рублей. Похоже, что промышленные предприятия все же послушались Лукашенко и увеличили зарплаты, причем даже в ущерб прибыли. Правда, белорусские банки увеличили свою чистую прибыль, причем довольно существенно: на 23,8% – до 809,4 млн. рублей. Еще 141,4 млн. рублей получил Банк развития РБ, хотя у него чистая прибыль сократилась на 13,7%. Но сокращение прибыли в нефинансовом секторе экономики РБ намного перекрыло ее рост в банковской системе.

В 2019 году правительство собирается увеличивать заработную плату в стране, но уже не так быстро, как в 2018 году. Это значит, что прирост ВВП за счет доходов населения значительно сократится.

В таких условиях, планы правительства РБ по увеличению белорусского ВВП на 4% в 2019 году согласно целевому сценарию, начинают казаться чрезмерно оптимистичными. Похоже, что прогноз МВФ на этот раз может сбыться.

Таким образом, впечатляющие планы нового правительства по развитию белорусской экономики могут не сбыться. Планы у Совмина хороши, но на их реализацию требуется время, и отдачу от них, в большинстве случаев, можно будет ожидать через несколько лет. А внешняя коньюктура ухудшается прямо на глазах. И дело не только в падении цен на нефть и нефтепродукты. Так, например, снизился курс российского рубля по отношению к белорусскому, что привело к сокращению доходов белорусских предприятий, экспортирующих товары в РФ.

Все это значит, что правительству РБ придется срочно дополнять свои планы какими-то другими мерами, которые могут дать быстрый эффект, иначе МВФ окажется правым. Вместо стратегии Совмину придется заняться тактикой.

Владимир Тарасов, «Белрынок»