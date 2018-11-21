Видеохит: Главный кот Британии прервал прямой эфир 1 21.11.2018, 11:15

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Кот не мог открыть дверь в момент, когда в новостях обсуждали «Брексит».

В соцсетях обсуждают отрезок прямого эфира Sky News, во время которого репортер рассказывал о последних событиях, связанных с Брекситом. Но внимание зрителей привлек не он, а кот Ларри, терпеливо ожидающий открытия двери в дом 10 на Даунинг-стрит, сообщает medialeaks.ru.

Ларри — очень важный кот, работающий главным мышеловом в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, 10. Поскольку она располагается в старом здании, грызуны представляют там большую проблему, так что у Ларри, как и у политиков, всегда есть дела. Однако иногда на пути серьезных кошачьих занятий могут возникнуть не менее серьезные препятствия. Например, двери, и не куда-нибудь, а на собственное рабочее место — в дом 10 по Даунинг-стрит.

Именно такая неудобная для кота ситуация сложилась утром 20 ноября во время прямого эфира Sky News. Хвостатый хотел вернуться домой, но дверь была закрыта. Ларри не мог упасть мордой в грязь перед всей страной, выклянчивая проход. Поэтому котишка терпеливо сидел на пороге и ждал, пока его пустят внутрь, а репортер в это время освещал последние новости о Брексите — выходе Великобритании из Евросоюза.

Is there anything more British than this policeman knocking on Number 10 to let the cat in? pic.twitter.com/SpoQkmWI14 — Lauren Franklin (@Franklinsays) 20 ноября 2018 г.

Подмога прибыла достаточно быстро. Такой же вежливый, как и кот, полицейский подошел к дому 10 и аккуратно постучал. Дверь открылась, и Ларри прошествовал внутрь. Главный мышелов британских премьеров ни на секунду не замешкался и не изменил свое решение перед лицом распахнутых врат, как это свойственно его менее титулованным сородичам.

Писательница Лорен Франклин, смотревшая эфир, сняла всю ситуацию на видео и запостила в твиттер с вопросом: «Может ли быть что-то более британское, чем полицейский, стучащий в дверь дома 10 на Даунинг-стрит, чтобы впустить кота?»