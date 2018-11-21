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«Но лучше за бешеные деньги ставить знаки при въезде в город»

  • 21.11.2018, 11:54
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В детской поликлинике Бобруйска протекает потолок.

На каждом этаже одной из детских поликлиник Бобруйска потолок в разводах и протекает. Так утверждает подписчик сообщества «Подслушано Бобруйск», опубликовавший фото, пишет gomel.today.

«Поликлиника детская, на каждом этаже вот такая "красота", с потолка капает, но лучше конечно ледовые строить и знаки при въезде в город за бешеные деньги ставить, это ж главней», — прокомментировал автор фото.


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