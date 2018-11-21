Стало известно, с кем Беларусь поборется за уникальное право попасть на Евро-2020 21.11.2018, 12:09

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Фото: Reuters

Известен соперник нашей сборной по плей-офф Лиги наций.

В полуфинале плей-офф Лиги наций в Беларусь сыграет с Грузией. Игра пройдет в марте 2020 года.

Сборная Косово встретится с Македонией, сообщает «Трибуна».

Команда-хозяйка финала, после которого определится обладатель путевки на Евро-2020, станет известна после жеребьевки, которая пройдет 22 ноября 2019 года.

Добавим, что командам еще предстоит борьба за попадание на Евро через официальную квалификацию.