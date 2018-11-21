Дмитрий Полиенко: Лекции в милиции принципиально игнорирую 1 21.11.2018, 12:15

Дмитрий Полиенко

Бывший политзаключенный нашел работу.

Бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко, который вышел на свободу 24 октября, рассказал сайту palitviazni.info, что нашел себе работу и больше не ходит на лекции в РУВД Заводского района Минска.

"Несколько раз сходил в милицию, но там просто пришлось сидеть около часа в актовом зале и смотреть в потолок, - говорит Дмитрий. - Никаких лекций вообще не было".

Скоро будет месяц, как вышел на свободу Дмитрий Полиенко. Со слов бывшего политического заключенного, в милиции ему было заявлено: пока он не найдет себе работу, обязан ежедневно (кроме выходных и понедельника) ходить в РУВД Заводского района и с 17.00 до 18.00 слушать «лекции о трудоустройстве».

"Я уже нашел себе работу - разнорабочим, - говорит Дмитрий Полиенко. - Пока может и не ту, что хотел бы, но и безработным не остаюсь. А вот на лекции в милицию принципиально перестал ходить после трех таких посещений РУВД. Я туда приходил и около часа просто сидел в актовом зале и смотрел в потолок. Никто никакие лекции не читал. Возможно, таким образом правоохранительные органы хотят меня ежедневно держать под своим контролем, но какой смысл в таких пустых режимных мероприятиях?"

Дмитрий Полиенко отмечает, что накануне его предупреждали: если не появится на лекции, то составят протокол по ст. 23.4 (неповиновение законному требованию сотруднику милиции).

"Говорили, что никакие оправдания не принимаются, - добавляет Полиенко. - Но, несмотря на то, что я перестал ходить на лекции, милиция меня по этому поводу не беспокоит ".