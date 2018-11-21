Под Антарктидой обнаружили загадочный источник тепла 21.11.2018, 12:28

Вблизи Южного полюса часть ледяного покрова растаяла.

Научная работа об этом опубликована в журнале Scientific Reports, кратко об исследовании сообщает сайт Британского антарктического обследования.

Необычное количество тепловой энергии недр Земли уже расплавило и продолжает плавить нижние слои ледяного покрова. В результате слои ледяного покрова «провисают» вниз, а талая вода стекает под ледниковым покровом и подпитывает подледные озера ниже по течению.

Международная исследовательская команда установила это на основании радиолокационных данных о толщине, структуре и особенностях основания ледникового щита вокруг южного полюса. Авторы исследования считают, что источником тепла стало сочетание радиоактивных пород и горячей воды, которая поступает из-под земли.

«Вероятно, этот процесс таяния продолжался в течение тысяч или даже миллионов лет, — сказал доктор Том Джордан, один из авторов работы. — Напрямую он не способствует изменению ледяного покрова. Однако в будущем дополнительная вода на ледяном покрове может сделать этот регион более чувствительным к внешним факторам, таким как изменение климата».

Напомним, ранее геофизики нашли очередные подтверждения тому, что в Антарктиде, в районе Земли Мэри Бэрд, находится геотермальный источник. Исследователи считают, что благодаря его деятельности лед тает, что приводит к появлению озер и рек под ним.