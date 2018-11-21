Детский сад – родителям: Сдайте деньги, иначе посуду будут мыть грязными тряпками 13 21.11.2018, 12:58

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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Мать-одиночка из Барановичей рассказала о поборах.

В Минобразования который год твердят, что никаких поборов в детских садах и школах нет. Но на практике, как утверждает жительница Барановичей Елена, чей сын этой осенью пошел в детский сад, деньги просят сдать и на моющие средства, и на туалетную бумагу, и на ремонт. Женщину возмущает, почему родители должны платить, пишет intex-press.by.

– Артур – мой единственный ребенок. В сентябре этого года пошел в детский сад, – рассказывает Елена, сын которой посещает детский сад №7 г. Барановичи. – Сказать, что я была в шоке от того, как начался наш учебный год в саду, ничего не сказать. Меня предупреждали, что в садах «поборы», но я не думала, что все настолько плохо.

По ее словам, на первом же родительском собрании воспитатель попросила сдать деньги на средства для мытья посуды и унитазов.

– Со сбором денег попросили не медлить, сказали: «Лучше сдайте деньги, иначе посуду будут мыть грязными тряпками», – вспоминает горожанка. – На следующий же день я отнесла жидкость и губки для мытья посуды в сад: боялась, что пока будут собирать деньги, тарелки и впрямь грязными тряпками будут мыть.

На том же собрании, говорит Елена, родителей попросили сдать по 25 рублей «на нужды группы»: на покупку бумажных полотенец, туалетной бумаги, салфеток, бутилированной воды.

– Эту сумму я сдала. Но и на этом дело не закончилось! Оказалось, что дополнительно с каждой семьи нужно сдать по 35 рублей на новые ковры и ремонт сада, – возмущается горожанка. – Правда, эти деньги нужно перечислять на расчетный счет и нам разрешили сдавать деньги частями, но для меня это все равно большая сумма.

Пособие на ребенка Елена уже не получает, работы у нее пока нет, единственный источник дохода – алименты на ребенка. Но этих денег, по словам Елены, ей едва хватает на питание.

– А ведь Артуру нужно покупать одежду, обувь. Сын иногда болеет – значит, нужны лекарства. У меня самой проблемы со здоровьем. Если бы не мамина помощь, вообще не представляю, как бы мы сводили концы с концами, – объясняет Елена.

Возмущает горожанку и то, как в саду относятся к вещам, которые приносят родители. В начале учебного года, утверждает Елена, она принесла канцтовары, которые приобрела по списку, выданному в дошкольном учреждении.

– Потом выяснилось, что воспитатель, которая должна была работать в группе, уволилась. А новая сказала, что не знает, где канцтовары.

– И теперь, возможно, мне придется снова что-то докупать, – говорит Елена. – Я, конечно, понимаю, что не стану беднее, если куплю еще 10 файлов или папку для рисунков. Но почему из-за чьей-то безалаберности я должна страдать материально?!

Кто-то финансирует, кто-то принципиально нет

Среди родителей, которые водят детей в ту же группу, что и Елена, есть и те, кто согласен нести траты, лишь бы ребенку было хорошо.

– Мне для ребенка ничего не жалко. Надо сдать деньги – сдам. На игрушки – хорошо. Главное, чтобы ей было с чем играть, – поясняет свою позицию Светлана, мама одного из воспитанников. – Меня больше возмущают родители, которые жалуются, что с них деньги тянут. Никто ведь насильно не требует сдавать.

Но мнение Светланы разделяют не все родители. А есть и такие, кто занимает принципиальную позицию – денег не сдавать.

– У меня в этот сад ходит уже второй ребенок. За четыре года, пока здесь обучался старший, мы много раз сдавали деньги: и на новую посуду, и на игрушки, и на постельное белье. Старший сын в этом году уже пошел в первый класс, а нового постельного белья мы так и не увидели. Поэтому я не вижу смысла в этих сборах и сейчас просто не сдаю деньги. Это мое личное право, – поясняет одна из мам.

Однако так бесстрашно проявлять свою принципиальность решаются далеко не все родители. Многие признаются, что как бы трудно ни было, все равно сдают деньги: боятся, что отказ негативно скажется на их детях.

– Нам говорят: «Если хотите, чтобы детям хорошо было, сдадите», – говорит еще одна мама. – Почему мы за все должны платить, если мы платим налоги.

«Все взносы добровольные»

Заведующий яслями-садом №7 г. Барановичи Елена Кунцевич поговорить с корреспондентом Intex-press по телефону отказалась, а при личной встрече попросила написать письменный запрос. Однако и полученный на наше обращение ответ не внес ясности в ситуацию. На вопросы, как часто, в каких размерах и на какие нужды воспитанников детского сада просят сдать деньги, последовал ответ, что в «государственном учреждении дошкольного образования функционирует попечительский совет» и «определение порядка формирования и использования финансовых средств относится к исключительной компетенции общего собрания попечительского совета». А дальше выдержка из Положения о попечительском совете о том, что «финансовые средства попечительского совета формируются из добровольных взносов, зачисляемых на текущий счет по учету внебюджетных средств».

Можно ли решить проблему?

Экономист Леонид Заико считает, что решить проблему можно, если изменить распределение бюджетных средств.

– Например, меньше денег выделять убыточным предприятиям, многие из которых попросту не хотят работать, а на нужды сферы образования, наоборот, направить больше, что было бы логично в нашем социально ориентированном государстве, – говорит эксперт.

По его мнению, виноваты в существующей проблеме депутаты, которые «давно не отстаивают интересы народа, что является их прямой обязанностью».

– Родители правы в своем возмущении. Хоть поборы теперь стали более прозрачными: деньги перечисляют на расчетные счета, а не сдают «наличкой» в руки воспитателям, по сути, ничего не изменилось. С родителей как требовали, так и продолжают требовать. А большинству из них на нужды своей семьи не всегда хватает, не говоря уже о школах и садах.

P.S. После того, как статью опубликовали в номере газеты Intex-press от 7 ноября, у главной героини Елены начались проблемы с коллективом родителей. Сначала в чате мессенджера Viber, где между собой общаются родители группы, девушке написали, что многим неприятно общаться с ней. Затем Елену и вовсе исключили из переписки, пояснив, что из-за ее обращения в Intex-press и публикации материала «у всех родителей начались проблемы».

Елена призналась, что теперь приводит ребенка в сад раньше всех, а забирает самым последним, чтобы «никого не видеть, чтобы ничего не высказали».