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Фотофакт: Наклейки «Баста!» появились по всему Минску

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  • 21.11.2018, 13:04
  • 1,957

Протестный лозунг увидели жители всех районов.

Хорошо знакомый минчанам лозунг «Баста!» появился во всех районах города. А это значит, что совсем скоро он будет снова многотысячным эхом звучать и на центральных улицах столицы, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Лозунг «Баста!», под которым мы добились отмены «тунеядского» декрета в прошлом году, опять актуален. Белорусы снова получают «письма счастья» от спецкомиссий, созданных при городских и районных администрациях, тысячи жителей западных областей лишаются последнего заработка из-за запрета перевозить товары через границу, во многих местах задержки выплаты зарплаты, милиционеры сходят с ума, защищая бронзового истукана. Пора вновь выходить на улицы и громко сказать «Баста!» зарвавшейся власти», - заявил один из активистов, который участвовал в распространении листовок.


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