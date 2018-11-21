Усэйн Болт начал переговоры с командой Марадоны 2 21.11.2018, 13:23

Усэйн Болт

Фото: Karwai Tang/WireImage/Getty Images

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике может заключить контракт с «Дорадос».

Команда второго мексиканского дивизиона «Дорадос» ведет переговоры с ямайцем Усэйном Болтом, сообщает Marca. Рекордсмен мира в спринте в прошлом году завершил легкоатлетическую карьеру и сейчас готовится стать профессиональным футболистом.

На прошлой неделе Болт заявил, что рассматривает сразу несколько предложений от футбольных клубов. Он рассчитывает подписать контракт с одним из них до конца ноября.

С сентября «Дорадос» возглавляет чемпион мира 1986 года аргентинец Диего Марадона. Он совмещает работы главным тренером клуба с постом председателя правления брестского «Динамо». В минувшие выходные «Дорадос» вышел в полуфинал плей-офф второго мексиканского дивизиона. В случае победы в финале команда пробьется в Высшую лигу Мексики.