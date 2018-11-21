Названы пять продлевающих молодость продуктов 1 21.11.2018, 13:27

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На первое место врачи поставили бананы.

Различные исследования врачей доказали важность правильного подбора рациона для увеличения продолжительности жизни, пишет orthodox.od.ua.

Проанализировав имеющиеся данные эксперты по правильному питанию назвали пять продлевающих молодость продуктов. На первое место они поставили бананы. Эти плоды богаты калием и положительно влияют на здоровье, особенно на сердце человека. Еще бананы улучшают обеспечение мозга кислородом. Ученые уже давно заметили, чем лучше функционирует мыслительный орган человека, тем дольше он живет.

На втором месте в рейтинге расположились орехи. Они содержат полезные ненасыщенные жирные кислоты и оказывают благотворное воздействие на организм. Орехи укрепляют сосуды, насыщают организм белком и витаминами, поэтому их часто употребляют спортсмены.

Третью позицию в списке заняла рыба. Морские обитатели имеют в своём составе Омега-3. Эти кислоты положительно влияют на кожу, а значит, внешний вид и сердце. Регулярное употребление скумбрии, семги, сардины и прочей рыбы уменьшает риск возникновения слабоумия в старости.

Четвертое место эксперты отдали ягодам. Они отлично защищают организм от разных инфекций. Черника, клюква, малина и прочие ягоды могут избавить людей от воспалений, а это в конечном счёте приводит к долголетию. Пятое место отдали капусте, которую часто называют лучшим продуктом для профилактики онкологических заболеваний.

Медики говорят, что не нужно полагаться на какой-либо продукт и рассчитывать до конца жизни оставаться молодым. В этом деле требуется комплексный подход. Эксперты рекомендуют ограничить потребление мяса, жирной пищи и увеличить количество овощей и фруктов на столе. С помощью столь нехитрых приёмов можно жить дольше.