Давилка картонная 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

21.11.2018, 13:36

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Франц Клинцевич

Вы – лузеры, Франц.

Сегодня в Интерполе на выборах президента организации высокие договаривающиеся стороны спустили в унитаз путинского кандидата – российского генерала Прокопчука. Был избран Ким Чон Ян из Южной Кореи. Йес!

И тут же, едва стих звук бегущей воды, из Совета Федерации, от «сенаторов» понеслись вослед Прокопчуку по трубам комментарии.

Франц Клинцевич сообщил, что протесты против путинского кандидата носили «характер политического расизма» и сообщил, что выборы президента Интерпола прошли под давлением США.

Видишь ли, Франц!

Где же ваша давилка? Вас, восставших из пепла лихих питерских 90-х? Вы же признаете только силу. И где она у вас? Почему вы – никто, а «американский дьявол» делает что хочет?

Вы – лузеры, Франц!

И не только здесь.

Только что в Организации по запрещению химического оружия (ОХХО) вы и ваши хваленые союзники – Китай и Иран, не смогли помешать предоставлению этой организации контрольных функций. То есть тому, Франц, чтобы вы со своими «новичками» и ваши сирийские друзья с зарином, не могли себя вести безнаказанно.

В чем же ваша сила, брат Франц?

Давилка, которую вы создали за годы путинизма, оказалась, при поверке картонной. И власть ваша такая же – из гнилого картона.

Снимай бантик.

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