Федынич: Скорее всего, исполнять обязанности главы профсоюза РЭП будет Зинаида Михнюк 21.11.2018, 14:16

Геннадий Федынич

Завтра состоится расширенное заседание Совета профсоюза РЭП.

22 ноября состоится расширенное заседание Совета независимого профсоюза РЭП, в ходе которого будет решено, кто будет теперь управлять организацией. По решению суда действующему председателю профсоюза РЭП Геннадию Федыничу запрещено занимать руководящие должности сроком на 5 лет.

"Я оставляю пост, другого выхода у меня нет", - рассказал сайту palitviazni.info Геннадий Федынич.

9 ноября в Минском городском суде лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик обжаловали приговор от 24 августа 2018 г., которым их назначили виновными по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь («уклонение от уплаты налогов в крупном размере»).

Суд Советского района приговорил руководителей профсоюза РЭП к 4 годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. При этом Федыничу и Комлик запрещено занимать руководящие должности сроком на 5 лет.

Минский городской суд оставил решение районного в силе.

"Формально ограничения в отношении нас начали действовать с момента непринятия апелляции, но документы должны сначала переслать в Советский суд, а оттуда поступить в орган исполнения наказаний, - говорит Геннадий Федынич. - В ближайшие дни как раз и ждем, что вызовут на беседу по этому поводу. Видимо, сообщат, что нам запрещается, дадим какие-то подписки о соблюдении определенных правил: график работы, условия пребывания в выходные дни по месту жительства. Думаю, проблема будет даже с выездом за пределы города. Надо будет брать специальное разрешение, отмечаться в Минске и там, куда приехал. А могут и вообще не позволить ехать в командировку. Честно говоря, не знаю, как мы все это будем выполнять".

Федыничу и Комлик запрещено занимать руководящие должности сроком на 5 лет, поэтому в организации планируется изменение лидеров.

"22 ноября состоится расширенное заседание Совета профсоюза РЭП, а между съездами только совет может брать на себя ответственность в принятии решений, - сообщил Геннадий Федынич. - Там и будет решен вопрос, кто будет теперь управлять профсоюзом. У меня нет другого выхода, я не могу, согласно решению суда, занимать руководящие должности. Если останусь председателем, то власти могут применить санкции и к профсоюзу. Поэтому сейчас, скорее всего, Зинаида Михнюк будет исполнять обязанности председателя профсоюза. До сих пор она была моим заместителем и руководителем профсоюза РЭП в Брестской области.