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Apple сняла рождественский мультфильм в стиле Pixar

  • 21.11.2018, 14:28

Видео называется Share Your Gifts — «Делитесь вашим даром».

Apple выпустила рекламный ролик, приуроченный к Рождеству и Новому году — и это мультфильм в стиле Pixar, пишет «Медуза».

Видео называется Share Your Gifts — «Делитесь вашим даром». Оно посвящено художнице, которая никому не показывает свои работы, даже собственной собаке (вместо этого девушка прячет свои творения). Но однажды все ее рисунки улетают в окно. Художница начинает паниковать; она боится, что их кто-нибудь увидит. И совершенно зря — люди оказываются в восторге от ее творчества.

Помимо мультфильма Apple также опубликовала видео о его создании.


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