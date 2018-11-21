«Сбросьте пелену с глаз!»: белорус призвал бороться с экономическим рабством 19 21.11.2018, 14:47

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иллюстрационное фото tut.by

Крик души директора частного предприятия.

В редакцию Charter97.org написал директор частного предприятия Петр Бычко:

- Многие из нас стараются смотреть на перспективу своих действий, а не на результат данного момента. Только не всегда это получается или не всегда мы придаем этому значение. И это приводит к страшным последствиям, которые мы имеем на сегодняшний день…

Школа, колледж, университет

В нашей стране это места для «промывания мозгов». Уже с раннего возраста нам пытаются дать вакцину от личного мнения. Один должен пойти на завод, трудиться на благо тех, кто нас грабит. Второй должен стать ученым, который, выйдя на пенсию, так ничего и не придумает, потому что все деньги ушли на то, что людям абсолютно не нужно. Третий пойдет в милицию, которую боятся люди. А четвертый станет учителем, которого заставят фальсифицировать выборы.

И ни один учитель или преподаватель не предложит вам открыть глаза и высказать свое мнение. А все потому, что оно никого не интересует. И мы уже должны с рождения, а если нет, - то будем.

Бизнес

Замечательное и красивое слово. Только и здесь не все так просто. Каждый из нас хочет иметь свое дело. Но наши власть имущие решили издать указ № 488 и сделать вас без вины виноватыми. К примеру, ваш поставщик не находится по юридическому адресу, – пересчитайте налоги. Вы купили товар, а поставщик через несколько лет куда-то пропал, – вы виноваты. Поставщик неправильно оформил первичные документы, – опять вы виноваты. Цель этого указа не ограбить, не отобрать у вас все, а поработить. Будет суд, а в суде у нас всегда все «правильно». Вы получите субсидиарную ответственность и станете не выездным из страны, вдобавок еще годика 2-3 домашнего ареста. И тут начинается самое интересное.

Человек, который жил своим бизнесом, не пойдет работать на завод. Его «жилка» все ровно даст о себе знать. Он и дальше будет «крутиться, зарабатывать деньги, платить налоги, погашать долг. А если нет, то на него легко найдется управа. Ведь этот человек стал экономическим рабом.

Работа

Получая мизерную зарплату человек боится потерять то, что имеет. Когда ему думать об изменениях в жизни, если он не знает, как прокормить семью, заплатить за коммуналку. Таким человеком становится очень просто управлять. Он сделает все, что нужно. А еще добавим немного алкоголя, табака и у него даже не будет мысли, что-то менять. Человек в таком состоянии не может составить конкуренцию.

А если все же кто-то протрезвел от всего этого, то можно и надавить. А еще лучше, устроить пир во время чумы, и царь для многих станет хорошим.

Пенсия

Средняя пенсия по стране примерно 184$, а минимальный прожиточный минимум - 164$. Разве это не рабство? Что может себе позволить, по сути, нищий человек? Куда он может поехать? НИКУДА! Человек, который всю жизнь проработал на благо страны, сейчас доживает свои годы в бедности. Государству не нужны пенсионеры, ему нужны лишь рабочие мурашки.

Что касается меня, то я обычный гражданин, живущий в Минске. Я родился при Советском Союзе и помню лица людей, которые были в состоянии печали и страха от ожидания приближающегося будущего. Когда люди не знали, куда идти, но еще пытались, что-то сделать и находили возможности. Сегодня я вижу лица людей в глубочайшей депрессии, они, как зомби, идут на работу и с работы. Большинство просто плывут по течению из-за отсутствия выбора и надежды. И зачем что-то менять? Все же хорошо, все по плану. К чему этот разговор? Каждый из нас выбирает свой путь, пойти вправо или влево. Или вообще не идти. Мы сами виноваты в том, что происходит. Ведь мы позволяем принимать решения за нас. Нам указывают, что делать, а не мы говорим слугам, которые нас поработили.

Что мы можем сделать в этой ситуации? Мы должны сбросить пелену с глаз. Если вас обманывают, требуют взятку или угрожают, - не молчите! Не давайте взяток, не кормите обманщиков. Если вы попадаете в такую ситуацию или знаете, что можете попасть, говорите об этом публично! Записывайте разговоры на диктофон!

Помогайте тем, кто пострадал. Те, кого это все не затрагивает, просто молитесь Богу, чтобы он разбудил наши сердца и открыл глаза беззаконникам, которые забыли кто они и для чего они были выбраны на свои посты и должности.