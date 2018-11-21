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Ящик Пандоры: Россия теряет земли

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  • 21.11.2018, 14:49
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Крым запустил точку отсчета для распада империи.

На фоне разговора о скорой сдаче Японии спорных островов, свои претензии к РФ собирается предъявить уже Финляндия, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Одна из финских партий заявила, что необходимо в самое ближайшее время пересмотреть вопрос территориальных приобретений СССР по итогам Второй мировой войны. Финляндия будет требовать возвращения трех отторгнутых от нее территорий.

Когда 4 года назад Путин, применив «зеленых человечков», аннексировал украинский Крым, он как обычно не подумал о последствиях. А они для продолжающей нищать РФ могут быть фатальными, ибо ни у одной страны мира сегодня нет столько спорных территорий, как у нее.

Китай, при молчаливом одобрении чекистской кремлевской элитки, уже застраивает и ассимилирует Сибирь. В Германии не исключают возвращения Кенигсберга, а Япония фактически завершает переход Курильских островов под свою юрисдикцию.

Политика «собирательства земель русских» сменяется на «раздачу спорных территорий». Зато КРЫМНАШ, а там пусть хоть Москву забирают.


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