Меркель: Вопрос о Brexit и Гибралтаре решится в воскресенье 21.11.2018, 14:59

Германия поддерживает соглашение между Лондоном и ЕС.

Германия поддержит соглашение по Brexit и надеется, что спорный вопрос по Гибралтару решится в воскресенье. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает агентство Reuters.

"Мы знаем, насколько сложные дискуссии продолжаются в Британии. Но я могу заявить, что мы поддерживаем эту сделку о выходе", - заявила Меркель.

Канцлер отметила, что Испания возражает против положений по Гибралтару, прописанных в соглашении по Brexit, и эту проблему нужно решить.

"У нас все еще есть возражения со стороны Испании. Я не могу сказать точно, как мы решим эту проблему, но я надеюсь, что она будет решена в воскресенье", - подчеркнула она.

Гибралтар – заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, включающая Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом.

Напомним, глава испанского МИД Хосеп Борель заявил, что Испания поддержит сделку по Brexit только при условии проведения отдельных переговоров по Гибралтару. Совет ЕС по общим делам 27 стран, остающихся в блоке, в понедельник поддержал со стороны Евросоюза проект соглашения об условиях выхода Британии из объединения.

Переговорщики по Brexit из Евросоюза и Британии 13 ноября согласовали текст соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Основной документ составляет более 400 страниц юридического текста. Соглашение предусматривает "мягкий" выход Британии из ЕС. На следующий день британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что правительство одобрило проект Соглашения. Однако 11 из 25 министров правительства Мэй выступили против ее плана Brexit, часть из них ушли в отставку.