Поселок под Минском уходит под воду? 2 21.11.2018, 15:11

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Жители коттеджей и малоэтажек возмущены соседством с новым ЖК.

Жизнь за городом большинству минчан видится легкой и комфортной. Правда, суровая реальность бывает далека от романтических картинок, пишет onliner.by.

И если еще на своей территории навести порядок можно, то как быть с общими улицами, за содержание которых вроде как кто-то отвечает, но по факту проблемы не решаются годами? О том, что отдельные участки Ратомки в зависимости от погоды превращаются в полноценные венецианские каналы и довольно глубокие «озера», журналистам пожаловались сразу несколько жителей агрогородка. Причем проблема касается хозяев не только коттеджей, но и многоквартирных домов.

Большая лужа на основной дороге

Высказаться о наболевшем жителей Ратомки подтолкнула статья о приемке квартиры в ЖК «Тихая гавань у пирса». Люди отметили, что искренне рады за новоселов и не имеют ничего против них, но при этом сама стройка нового дома, по их мнению, усугубила и без того непростую ситуацию с отводом воды во время дождей с улиц агрогородка.

— Вам повезло, что уже в течение нескольких дней сухо, а то здесь было бы ни пройти ни проехать — лужа разливается от забора до забора, — встречает нас Владимир, владелец коттеджа на улице Солнечной. Его большой и когда-то более-менее уединенный дом сейчас оказался на второй линии от пятиэтажки. Но совсем не это печалит мужчину. Причина его негодования — «озеро», появившееся перед его домом и перекрывшее одну из основных улиц поселка.

— Место здесь и раньше было проблемное — все-таки низина, а потому при хорошем дождичке все затапливало, в том числе подвалы домов. Поэтому переписка с госорганами велась с 2011 года. Заканчивалась она только обещаниями: будет сделано, а когда — вопрос. И еще советы раздавали: покупайте помпы, чтобы выкачивать воду. Даты реконструкции то назначались, то переносились. При этом в последний раз все сделать пообещали до конца ноября. Но, простите, уже какое число, а никто так и не шевелится. Еще чуть-чуть, и предпринимать какие-то шаги будет бессмысленно из-за погодных условий.

Если раньше еще хоть как-то можно было обойти-объехать лужу, то с началом стройки потопы приобрели гораздо более крупные масштабы. Во-первых, грузовая техника, которая ездила туда-сюда, разбила асфальтовое покрытие. Теперь здесь ямы (некоторые приличной глубины) и рытвины.

Во-вторых, строители нарушили мелиоративную систему, перекопав канаву, через которую шел отвод воды, и все начало застаиваться. Дошло до того, что на одном из участков, через который раньше благополучно уходила вода, образовалось болотце — даже камыши выросли. Ни про какую полноценную ливневую систему речи, как мы видим, не идет. Почему было сразу же не сделать отвод воды вдоль своего дома?

По словам местных жителей, улица Солнечная — одна из основных для этой части Ратомки. По ней люди идут на вокзал, в детский сад, в школу, в больницу. Точнее, идут, когда это возможно, а так — сражаются за то, чтобы сухими и чистыми попасть в город.

Дети, как обезьяны, по заборам карабкаются

Страдают от разливов безымянной реки и жители двух многоквартирных домов, появившихся в Ратомке несколько лет назад. Товарищество собственников здесь крепкое — люди организовались и официально взяли землю в аренду, огородив территорию вокруг своих домов, установили шлагбаум. Большой беды с лужами до недавних времен они не знали, но все изменилось.

— Единственный выход из двух домов упирается в огромную лужу, — показывает фото локальной катастрофы председатель товарищества Татьяна Евгеньевна. — Это уму непостижимо. Какую обувь надо иметь, чтобы пробраться через это море? А детям как быть? Они, как обезьяны, по забору карабкаются, чтобы не промочить ноги. И родителям, у кого есть возможность, приходится своеобразными паромами работать: сажают детей в машину и перевозят от улицы через лужу к дому. Разве ж это нормально?

Нас уже, по-моему, можно официально называть людьми на болоте. Мы понимаем, что и соседнему дому надо строиться. Это все очевидно, но надо же не только про отвод воды для себя думать, но и не нарушать систему, которая здесь отлично работала годами… Даже в решении местного исполкома было написано, что мелиоративные каналы в случае их повреждения строителями надо восстановить. Но пока никто ничего не делает. Повезло, что пока нет сильных дождей, а то вообще было бы немыслимо.

Председатель товарищества рассказывает, что для того, чтобы вода хоть как-то уходила, пришлось открыть и огородить люк. Но, понятное дело, такая мера мало того что временная, так еще и небезопасная.

Своими силами товарищество попыталось восстановить ближайший участок старой траншеи, чтобы хотя бы спустить скопившуюся воду.

Что по этому поводу думают чиновники и представители застройщика

Настойчивые жители Ратомки добились того, чтобы посмотреть на их злоключения приехали чиновники. Разбираться в проблемах решили руководитель управления архитектуры и строительства Минского райисполкома Роман Воравко со своим заместителем, а также представитель дорожной организации. Из УКСа Минского района никого не было — срочно вызвали на совещание. Так, за все произошедшее держали ответ сотрудники «Металлстройпрофиля», непосредственно возводившие новый дом.

Отрицать очевидное никому не пришло в голову. Правда, «дорожник» отметил, что застройщик к нему за техусловиями для проектирования не обращался. Соответственно, и требования по обеспечению водоотвода, восстановлению подъездных путей, пешеходных дорожек, освещения и прочего не были прописаны.

Покрутив планы, изучив схемы и реальное положение дел, комиссия решила, что исправить ситуацию можно.

— Претензии надо предъявлять к тому, кто нарушил водоотвод, — объясняет представитель администрации Минского района. — В любом случае акты ввода дома мы не подпишем, пока застройщик не восстановит то, что нарушил. Что касается лужи на улице Солнечной, то восстановление отвода воды заложено в проект, реализация — до конца ноября, работы уже начаты.

По ситуации возле товарищества Ратомка-2009: по большому счету вопрос надо решать кардинально, так как лужа в этом месте была всегда, пусть и не такая большая. В этом году денег на масштабные работы (установку лотка) нет, но будем их планировать на следующий год с выделением необходимого финансирования. Можно предусмотреть сейчас и какой-то временный вариант лотка со сварной решеткой.

А пока застройщику надо навести порядок на этой территории, прокопать заново засыпанные канавы, чтобы вода могла уходить. Это уже частично снимет проблему. Время — до конца ноября, так как дата ввода дома — 26 ноября.

Представители «Металлстройпрофиля» пообещали выполнить оговоренные работы и восстановить покореженное тяжелой техникой дорожное покрытие. Приступить к асфальтированию планируется на этой неделе.