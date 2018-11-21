Что захочет Запад в обмен на капитуляцию Путина 6 Александр Сотник

21.11.2018, 15:13

8,141

От Кремля до Лобного места не такой уж и большой путь.

Учащиеся пишут на школьной доске «Путин – вор». А потом приходит советская училка и начинает рассказывать младой поросли о том, как в свое время «за такое расстреливали». Молодежь откровенно не понимает: за что? Ведь им про вкусный пломбир рассказывали все эти годы, про «величие страны», а не про ГУЛАГи. Седовласые училки обходили стороной воспоминания о забрызганных кровью пыточных камерах и расстрельных стенках. А тут – разоткровенничались. Ибо доска – не забор. Это вождю можно на ней жопу кошки рисовать, и все хихикают – ах, как мило и оригинально, какой человечный хулиган наш руководитель! И вдруг – вместо кошачьей задницы – сакральное: «Вор!» Даже не гениталии голого короля, а еще хлеще.

С людоедом Джугашвили сравнивать тоже некорректно – ведь тот не воровал, и при нем «дерипасок» не было. «Было дело – и цены снижали…» А тут – сплошные повышения, коллекторы, налоговая, выселения, и вранье, вранье, вранье. Школоте не объяснишь: «Это мы, взрослые, выбрали питерского бандита и сами припухли от страха. Прифигели так, что забились по углам и не шевелимся» - потому что, если в таком признаешься – те же ученики спросят: «И чему вы можете нас научить? Такому же страху? А мы не хотим бояться. Мы называем вещи своими именами. Он – вор, врун, и закомплексованный карлик. Посмотрите на его каблуки! Да и опаздывает повсюду лишь для того, чтобы подождали, ради выпендрёжа. Потому что нашу страну уже нигде не уважают. В чем величие-то? В территориях? Это Путин их создал, аки Господь? Может, он и нефть по ночам вырабатывает, а испражняется алмазами?» Все, что на это может ответить советская училка – это «вон из класса», что в переводе на взрослый постсоветский язык означает «вали из нашей прекрасной страны, отщепенец и предатель!..»

Про опоздания Путина уже даже не говорят – на них реагируют. Премьер-министр Сингапура воспринял часовое опоздание главы России как форменное хамство, и отменил встречу. Потом стоило большого труда открутить назад и уговорить «повторить попытку» на следующий день. Путин прибыл вовремя, но на сей раз его заставили пройти через рамку металлодетектора. И плешивец забыл про величие, засунув обиду в ходульные «пынеходы» и прошел, послушно вывернув карманы. Оказывается, с ядерным хамом можно поступать? – а мы и не знали, спасибо Сингапуру. Теперь желательно и на выходе проверять: не спер ли чего? Как памятный перстень у владельца канадского хоккейного клуба…

По мере наползания американских санкций, нервозность в Кремле усиливается. Уже теперь понятно: денег надолго не хватит. Их и сейчас хватает не всем олигархам, а в условиях финансовой блокады со стороны США коллапс может наступить достаточно быстро. По имеющейся информации, в США рассматривается один из жестких вариантов ведения экономической войны с Кремлем. Вашингтон может договориться с «нефтяными принцами» об обрушении цены на нефть до 20 долларов за баррель. Вопрос: сколько месяцев необходимо держать такую цену, чтобы свалить бандитский режим в Кремле? Три месяца? Пять? Восемь? Эксперты настаивают на семи: якобы, при такой цене в течение данного периода все финансовые ресурсы криминальной верхушки Кремля истощатся, и она будет вынуждена капитулировать. Нестабильное руководство, склонное к ядерному шантажу и военным авантюрам, утомило Запад. Все эти встречи «на ногах» в Париже – последние политесы на уровне приема пациентом успокоительных: «Да, ты еще существуешь, с тобой здороваются. Съешь таблеточку и успокойся…»

Другой вопрос – что захочет Запад в обмен на такую капитуляцию? А он захочет вывод войск с территорий Украины и Сирии, прекращение поставок военных технологий в Северную Корею, создание демилитаризованной зоны в Калининграде и выдачу одиозных лиц, причастных к вмешательству в президентские выборы в США. Если персонифицировать, то сказать можно так: Америка хочет видеть Пригожина за решеткой. Пожизненно. И не только его. На Путина, по большому счету, ей плевать. Запад легко закроет глаза на то, что подельники сами же засунут ему в глотку «пынеходы». И не такое видали.

Ну, а пока нефть-матушка стремительно идет вниз. И это сползание обещает быть долгим. Аналитики «Лукойла» не успевают скорректировать цены на бензин на европейских заправках, на которых топливо обычно на 10 – 25 евроцентов дешевле, чем на других. Вот эту разницу (в 10 – 15 центов) и будет теперь компенсировать лопоухий любитель Путина в России. «Автозаправщики» уже пришли в правительство с требованием срочно повысить цену в России на бензин – на 15 рублей. Не с челобитной пришли, а с требованием «немедленно создать условия». А, чтобы было понятнее – тряхнули свежей новостью: «После того, как нефтяники и правительство заключили соглашение о заморозке цен на топливо, на независимых АЗС в Восточной Сибири началась нехватка бензина и зимнего дизтоплива». Если правительство включит «дурочку» - дефицит бензина начнется по всей стране и приведет к коллапсу, включая пустые полки в магазинах. Население, конечно, и так уже делает покупки «через раз», но возвращение звенящей пустоты на прилавки может стать детонатором взрыва народного недовольства, невзирая на привычную «терпилоидность» постсоветских масс.

Дальневосточная энергетическая компания планирует отключить от электроэнергии теплоснабжающие объекты Приморского края из-за долгов, которые накопило "Примтеплоэнерго". Это пока в Приморье. А скоро и в Подмосковье долги накопятся: денег-то нет. Вот за теплом и горячей водичкой будет полезно подойти всем замерзающим. Там и согреются – аж вспотеют. Эти не станут писать на заборе «Мама мыла раму». И «Петя вешал Пыню» тоже не станут. Они снесут любой забор. И десятиметровый в Барвихе, И даже тот, который отделяет Кремль от Лобного места.

Александр Сотник, sotnik-tv.com