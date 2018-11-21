Какой будет погода до конца недели 21.11.2018, 15:25

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В четверг будет без осадков.

22 ноября погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается преобладание облачной погоды, сообщает Гидромет.

Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная - днем -3..+2°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

23 ноября погоду в нашей стране будет по-прежнему определять область повышенного атмосферного давления, по северо-востоку республики скажется влияние влажной неустойчивой воздушной массы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Будет в основном без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку страны возможны небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, при прояснениях до -10°С, максимальная днем -3.. +2°С.

24 ноября в ночные часы в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы. Поэтому ночью по западу, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, при прояснениях до -10°С, максимальная днем -3..+3°С.