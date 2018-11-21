Леонид Судаленко: Вступившие к нам находятся под защитой независимого профсоюза 21.11.2018, 15:49

Леонид Судаленко

Фото: charter97.org

РЭП помогает выиграть суд работницам Гомельского ликеро-водочного завода.

Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» предъявил в суд Центрального района города иск о взыскании с трех кладовщиц недостачи водки на складе сумму BYN 265 тыс. (свыше 130 тыс. $). Предварительное слушание дела в суде состоится 29 ноября в 14.00, сообщает «Гомельская весна».

21 ноября правовой инспектор труда профсоюза РЭП Леонид Судаленко на своей странице в «Фейсбуке» написал:

«Друзья, помните февральскую этого года историю Гомельского ликеро-водочного завода «Радамир», где пропало 47 тысяч 334 бутылки водки. Тогда недостачу начальство пыталось «повесить» на грузчиков. Парни к нам, мы в суд, работодатель отказался от своей затеи. Сча ситуация повторилась, иск в суд на 2,5 миллиарда старыми против трех кладовщиц подало предприятие. 29 ноября в суде будем разбираться, кто потерял столько «белой»...»

Он рассказал, что в профсоюз РЭП обратились все три кладовщицы. Кроме наличия между ними договора о коллективной (бригадной) материальной ответственности в иске не приводится никаких их виновных действий.

Известно, что по факту столь крупной недостачи предприятие обращалось в Следственный комитет. По приговору суда Советского района Гомеля от 13 сентября текущего года одна из кладовщиц частично возместила 1860 руб. недостачи. В остальной части уголовное дело приостановлено в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

«У руководства предприятия ничего не оставалось, как предъявить гражданский иск в суд, ведь сегодня, 21 ноября истекает год после проведения инвентаризации и обнаружения недостачи, после чего наниматель утратил бы право на предъявление иска к работникам по причине пропуска годичного срока», - заявил профсоюзный юрист.

«Женщины вступили к нам, значит находятся под защитой независимого профсоюза, и мы сделаем все, чтобы доказать в суде их невиновность», - добавил Л. Судаленко.