Неизвестные напали на «Отряды Путина» в Краснодаре 9 21.11.2018, 15:53

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У нападавших было травматическое оружие.

Неизвестные с травматическим оружием совершили нападение на членов движения «Отряды Путина» в Краснодаре. Об этом «МБХ медиа» сообщил местный активист Александр Савельев, который находится на месте происшествия.

«Весь офис в крови. Гильзы собрали, по всей видимости, сотрудники полиции. [лидера движения] Марата Динаева, [членов движения] Фатиму Динаеву и Владислава Бобку увезли на скорой. О их состоянии никаких подробностей не известно. В Динаева и Бобку стреляли из травматического пистолета. Неизвестные ворвались, стреляли в ноги», — рассказал Савельев.

Он предположил, что к этому может быть причастно Управление ФСБ по Краснодарскому краю. «Кто может организовывать эти вещи? Только краевая администрация или Управление ФСБ местное. Только у них могут быть сведения о перемещениях, информация о том, кто и где будет находится. Сами Динаевы тоже обвиняют департамент внутренней политики Краснодарского края в этом нападении», — рассказал Савельев.

«Отряды Путина» известны своими акциями против политика Алексея Навального, создателя Telegram Павла Дурова, президента США Дональда Трампа и других.