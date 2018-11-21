Российским банкам не хватает $6,5 миллиардов на погашение долгов 2 21.11.2018, 17:23

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Отток валюты продолжается.

Российская банковская система продолжает переживать отток валюты. Помимо физлиц, забравших в октябре еще 0,5 млрд долларов со счетов, к выводу денег вновь подключились корпорации, пишет finanz.ru.

Они вывели 1,9 млрд долларов за месяц, в результате суммарный отток с начала года достиг 16,6 млрд долларов, сообщает во вторник в ежемесячном обзоре по сектору Райффайзенбанк.

Покрыть оттоки помогло погашение валютных кредитов - в банки вернулось 5,5 млрд долларов, в том числе 4 млрд по корпоративным займам.

Еще 2,4 млрд долларов удалось выручить за счет продажи валютных ценных бумаг - эти деньги ушли в наличные и осели на корсчетах в зарубежных организациях (2,1 млрд долларов).

К началу октября банковская система находилась в состояния дефицита валютной ликвидности - свободных средств (в виде наличных и активов, которые могут быть быстро конвертированы в наличные) было на 3,5 млрд долларов меньше, чем требовалось для покрытия всех обязательств - в том числе перед валютными вкладчиками и клиентами, имеющие расчетные счета.

За месяц этот дисбаланс удалось исправить - продажа облигаций и высвобождение валюты из кредитов принесли 5 млрд долларов.

Тем не менее сформированный запас свободной валюты - 1,5 млрд долларов - слишком мал, чтобы пройти грядущий пик погашений внешнего долга, предупреждает аналитик Райффазенбанка Денис Порывай.

В декабре, согласно графику ЦБ, корпорациям предстоит вернуть 8 млрд долларов. Ситуацию усугубляют упавшие на 26% цены на нефть, от которых зависит две трети экспортного притока валюты в РФ.

Результатом может стать ослабление рубля и увеличения стоимости валютной ликвидности, говорит Порывай.

Покрывать нехватку валюты банки, по всей видимости, будут за счет бюджета: 8 декабря Федеральное казначейство начнет в ежедневном формате проводить своп-операции на МосБирже.

Суммы изначально будут небольшими - 50 млрд рублей в день, или 750 млн долларов, рассказывал в начале ноября глава Казначейства Роман Артюхин. В последствии, по его словам, объем операций может быть увеличен.