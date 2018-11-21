Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому ими белорусу 2 21.11.2018, 17:57

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Александр Кокорин

Фото: ТАСС

Футболисты полностью признали свою вину.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев перечислили избитому ими белорусскому водителю компенсацию материального и морального вреда.

«В материальном плане вопрос с водителем урегулирован — деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств», — сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

Собеседник добавил, что Кокорин и Мамаев принесли всем потерпевшим извинения, вину признали в полном объеме.