закрыть
21 ноября 2018, среда, 18:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Вице-премьер Украины: Беларусь голосует в фарватере российской политики

2
  • 21.11.2018, 18:05
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Фото: focus.ua

На международной арене Минск не отдает голос в защиту правды.

Заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала корреспонденту belsat.eu, какоеповедение Беларуси на международной арене официальный Киев считает недружественными.

«Если говорить о тревожащих моментах, которые являются болезненными для Украины, то это, например, голосование Беларуси на международных площадках абсолютно в фарватере российской политики.

Это касаются всех резолюций, которые принимались Генеральной ассамблеей ООН по поводу нарушения прав человека в аннексированном Крыму. К сожалению, на международных площадках мы не можем рассчитывать на Беларусь, как на страну, которая бы отдавала свой голос в защиту правды и международного права», - заявила украинский вице-премьер на встрече с белорусскими журналистами в Киеве.


популярное за неделю

Мнение

Стоит статуя в лучах заката
Стоит статуя в лучах заката Ирина Халип
Новый «20-й съезд»
Новый «20-й съезд» Игорь Эйдман
Здравствуй, время пугливого Лукашенко!
Здравствуй, время пугливого Лукашенко! Анджей Почобут
Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества?
Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества? Константин Скуратович