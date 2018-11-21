Вице-премьер Украины: Беларусь голосует в фарватере российской политики 2 21.11.2018, 18:05

Иванна Климпуш-Цинцадзе

Фото: focus.ua

На международной арене Минск не отдает голос в защиту правды.

Заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала корреспонденту belsat.eu, какоеповедение Беларуси на международной арене официальный Киев считает недружественными.

«Если говорить о тревожащих моментах, которые являются болезненными для Украины, то это, например, голосование Беларуси на международных площадках абсолютно в фарватере российской политики.

Это касаются всех резолюций, которые принимались Генеральной ассамблеей ООН по поводу нарушения прав человека в аннексированном Крыму. К сожалению, на международных площадках мы не можем рассчитывать на Беларусь, как на страну, которая бы отдавала свой голос в защиту правды и международного права», - заявила украинский вице-премьер на встрече с белорусскими журналистами в Киеве.