«Давайте еще ниже»: Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть 21.11.2018, 18:15

Дональд Трамп

Снижение цены нефти наблюдается с начала октября.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть. Ранее Трамп заявил, что Эр-Рияд был очень отзывчив в ответ на просьбу удерживать цены на нефть на разумном уровне, сообщает РБК.

«Цены на нефть падают. Отлично! Это как большое сокращение налогов для Америки и мира. Наслаждайтесь! $54 (за баррель марки WTI. — прим.) , ведь только что было $82. Спасибо вам, Саудовская Аравия, но давайте еще ниже», — написал он в Twitter.

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 ноября 2018 г.

Снижение цены нефти наблюдается с начала октября. 20 ноября фьючерсы на нефть Brent упали на $4,26 (-6,4%), фьючерсы на нефть американской марки WTI подешевели на $3,77 (-6,6%). При завершении торгов Brent и WTI торговались на уровне $62,53 и 53,43 соответственно. В течение среды Brent и WTI несколько отыграли падение, до $63,8 и 54,73.

После призыва Трампа реакции на рынке не последовало.

Обвал нефтяных котировок происходит на фоне нестабильности на рынке акций. Фондовые индексы США Dow Jones и S&P находятся на 1% ниже уровней начала года. Крупнейшие технологическое компании США — Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google — потеряли за последнее время $1 трлн рыночной стоимости.

Еще одним фактором, повлиявшим на рынок нефти, стало заявление Дональда Трампа об отношениях с Саудовской Аравией, сделанное 20 ноября. В октябре в консульстве королевства в Стамбуле был убит журналист Джамаль Хашкаджи. По данным The Washington Post, ЦРУ считает, что заказчиком убийства был наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.