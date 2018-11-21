Как вырастут счета «тунеядцев» после ввода полной оплаты за ЖКХ 2 21.11.2018, 18:25

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C 1 января неработающие белорусы будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение.

К 1 декабря в Беларуси создадут базу данных не занятого в экономике населения. Белорусам уже стали приходить бумажные письма с просьбой подтвердить свою занятость. Тем, кто не подтвердит занятость, уже с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября следующего года — газоснабжение и теплоснабжение. То есть через год — в ноябре 2019-го — иждивенцы, у которых есть в собственности жилье, получат «полные» жировки. Tut.by посчитал, какие суммы иждивенцы увидят в платежках при нынешних 100-процентных тарифах.

Как изменятся суммы в жировках

В минской «однушке» на 37,8 квадрата, в которой зарегистрирован один человек, жировка за октябрь затянула на 29,47 рубля.

За горячее водоснабжение нужно заплатить 2,28 рубля, а за отопление — 5,98 рубля. Если бы эти услуги считали по полным тарифам, то суммы составили бы 10,95 рубля и 28,78 рубля соответственно.

Газоснабжением, которое тунеядцы будут оплачивать по полным тарифам с октября 2009 года, в этой квартире не пользуются.

То есть если в «однушке» на 37,8 квадрата проживает только один тунеядец, который одновременно является собственником жилья, то жировка в общей сложности вырастет на 31,47 рубля.

При 100-процентной оплате общая сумма по платежке за ЖКУ составила бы 60,94 рубля. При этом в более холодные месяцы, чем нынешний октябрь, на отопление будут уходить больше средств.

Напомним, с 1 января в Беларуси планово подняли тарифы на ЖКУ — в пределах 5 долларов. При этом для квартир, где никто не прописан, экономически обоснованный тариф на теплоснабжение (отопление и подогрев воды) — снизили до 81,42 рубля за 1 Гкал (было 91,18 рубля).

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».