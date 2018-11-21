Сестра раскрыла содержание письма Путину покончившей с собой девочки 21.11.2018, 18:47

Девочка просила помочь матери, получающей мизерную зарплату санитарки.

Несколько дней назад трагически оборвалась жизнь 14-летней Насти (имя изменено). Девочка была инвалидом по зрению и подвергалась травле в школе. Сестра Насти рассказала о содержании письма, которое школьница отправила перед смертью в администрацию президента Путина. Девочка просила помочь матери, получающей мизерную зарплату санитарки.

Трагическая история Насти из Смоленской области, о которой сейчас трубят все СМИ, обрастает все новыми подробностями. У девочки-подростка совсем не было друзей, день ото дня она подвергалась жестокой травле в школе: одноклассники дали ей обидную кличку Циклоп из-за проблем со зрением, дразнили из-за лишнего веса.

На происходящее учителя либо закрывали глаза, либо отделывались стандартным «не реагируй, и они сами отстанут». Школьный психолог с Настей не работал ни разу. Примерно за месяц до случившегося девочка написала письмо в Администрацию президента РФ, где просила обратить внимание на ситуацию с зарплатой медицинских работников. Когда девочка поняла, что ее попытка помочь матери не увенчалась успехом, а привела к еще и новым, пусть и небольшим, но проблемам, она отчаялась окончательно. Через два дня, в воскресенье, Насти не стало.

Мk.ru пообщался со старшей сестрой Насти Юлей (имя изменено).

- Вечером в воскресенье, примерно в четыре часа дня, я собиралась на электричку в Смоленск, на учебу, — начинает Юля свой печальный рассказ. — Настя подошла к маме и говорит: «Я гулять». Мама попросила ее посидеть дома, потому что уже поздно, но она все равно решила пойти. Сказала, что зайдет к бабушке и прогуляется.

Бабушка потом рассказала, что Настя действительно зашла к ней, поцеловала и ушла. Часов в семь мама собиралась звонить Насте, чтоб позвать ее домой. Только она взяла телефон в руки, как позвонили из полиции. Представились и сказали, что нашли тело. Мама побежала в полицию, и уже там ей сказали, что это наша Настя.

- Что ваша сестра написала в записке?

— Она попросила прощения у мамы за то, что мы с ней часто ругались. Написала, в чем хотела бы, чтоб ее похоронили, — в школьной форме. Эти вещи она заранее собрала и повесила в нашей комнате.

- Были какие-то предпосылки к ее поступку?

— Ее всю жизнь травили. Учителя говорили не слушать, не обращать внимания, психолог не работал с ней.

- Настя достаточно долго терпела несправедливое обращение к себе. Что же стало переломным моментом?

— 2 ноября она написала письмо в Москву, в Кремль. Отправила его через специальный сайт. Она написала, что маме, которая работает санитаркой в больнице, платят очень мало — 10–12 тысяч в месяц. Написала, что нас у мамы двое, нужно покупать в школу форму, необходимые письменные принадлежности, что денег не хватает, что травматолог в больнице — алкаш, на работу приходит пьяный. Что очень сложно жить.

— Начальство вашей мамы узнало о письме?

— Да, в больницу позвонили из администрации района.

— И как оно прореагировало?

- Мама стояла на крылечке, к ней подошла ее начальница и сказала: «Ты в курсе, что твоя Настя написала?» Мама ответила, что ничего не знала. Ей не угрожали, не обещали уволить, не ругали, так, пожурили немного. Произошло это в пятницу.

Когда Настя вернулась из школы, мама попыталась с ней поговорить, узнать, зачем она это сделала. Не ругалась, не кричала, просто спокойно поговорила, но Настя все равно расплакалась. Мы все пытались ее успокоить, говорили, что правильно она все сделала, что она молодец. Но, похоже, это не помогло.

Настя никогда в жизни не жаловалась, наверное, носила все в себе. Даже в эти три дня — в пятницу, субботу, воскресенье — она никак не показывала своих чувств: была веселой, пела какие-то песни. Никаких намеков на ее страшные планы не было.

Бедная Настя всерьез надеялась, что одно письмо в Москву сможет решить проблемы ее семьи. Увы, бедность, озлобленность, нечуткость друзей и одноклассников — недуги, которые не лечатся по окрику с начальственного верха...