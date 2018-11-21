Мог ли чекист стать главным в Интерполе? 2 Леонид Невзлин

21.11.2018, 19:09

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Они всерьез рассчитывали сделать Интерпол соучастником в преследовании оппозиции!

Чекисты не смогли взять Интерпол под контроль.

Восторжествовала справедливость. Шефом это почтенной структуры стал южный кореец. А Прокопчука прокатили. С наших сорваны все и всяческие маски.

Мог ли чекист стать главным в Интерполе? Чекист – в широком смысле этого слова, даже если у него в шкафу и не висит лубянский мундир, все равно он работает на них, делает так, как они скажут.

Да, Прокопчук остался вице-президентом – но все же не стал первым лицом. Почувствуйте разницу! Вице – потому что его избрали. Не президент – потому что не избрали. Честные выборы и торжество закона.

Почему же не Прокопчук? Это очень просто понять. Статья 3 устава Интерпола прямо запрещает использовать эту организацию в политических целях. А тут как раз и решение по Алексею Навальному подоспело – вот, его преследование, эти аресты – все это связано с политикой! Другая новость, которая оттенила поражение Прокопчука – Россия обвинила Браудера в убийстве не кого-нибудь, а Сергея Магнитского! (Это – самый яркий из длинного списка случаев, которых было немало.) Российская Федерация, кстати, не раз требовала, чтоб Интерпол выдал ей Браудера. Довольно абсурдно. Как вы могли заметить, Браудера России не выдали. Но документ с этим странным требованием все же не отправили в корзину, а прочли. Потеряли впустую время, которое могло бы пойти на серьезную работу – поиск настоящих, а не придуманных преступников. А российские спецслужбы всерьез рассчитывали сделать Интерпол соучастником в незаконном преследовании оппозиции!

Еще один аргумент против российской кандидатуры, и довольно весомый – это пропажа прежнего президента Интерпола – Мэн Хунвэя. Он исчез во время поездки на родину. Его в Китае обвинили в коррупции. Легко себе представить ощущения людей, которые принимали решение о преемнике первого лица Интерпола: да что они там, сговорились, что ли? И в России, и в Китае – подавление демократических свобод, тема коррупции, красные знамена, наконец, да еще и Мавзолеи с диктаторами... Это какая-то жесткая местная экзотика, чисто региональная, и в этом есть что-то даже дикарское – все это поклонение мертвецам и их переодевание. Это, по крайней мере, несовременно. И не глобально, а название международной полицейской организации начинается со слога "интер", как-никак. Ну вот был представитель одной архаичной закрытой (ну или полузакрытой) страны, и что, ставить на эту должность еще одного? Это было бы немного too much...

Леонид Невзлин, «Телеграм»