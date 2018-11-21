Минское «Динамо» проиграло «Куньлуню»5
- 21.11.2018, 19:12
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Минчане проиграли со счетом 1:4.
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское “Динамо" потерпело поражение от "Куньлуня" (1:4), передает pressball.by.
КУНЬЛУНЬ — ДИНАМО Мн — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
КУНЬЛУНЬ: Браст; Виклунд — Лаюнен, Бек — Сундстрем — Вольский; Ярвинен — Витасек, Лунд — Мертл — Фонтэйн; Бартли — Бартулис, Ип — Кейн — Латта; Сквайрз — Локхарт — Палола.
ДИНАМО: Энрот; Уиркош — Готовец, А.Костицын — С.Костицын (к) — Когалев; Знахаренко — Хенкель, Казионов — Павлович — Гаврус; Осипов — Блум, Буйницкий — Ковыршин — Степанов; Дроздов — Волков — Литвинов; Бокун, Парфеевец.
ШАЙБЫ: 1:0 — Палола (Виклунд, 2.57). 2:0 — Кейн (Ип, 8.19). 3:0 — Фонтэйн (Витасек, Мертл, 30.57). 3:1 — Казионов (Павлович, Гаврус, 41.22).