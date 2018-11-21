В РФ задумались о новой концепции применения ядерного оружия 16 21.11.2018, 19:36

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

C предложением выступили российские сенаторы.

Сенаторы предлагают Совету безопасности РФ рассмотреть возможность обновления редакции «Основ политики России в области ядерного сдерживания». Это предложение содержится в проекте рекомендаций, который подготовил комитет Совфеда по обороне и безопасности, передает «РИА Новости».

В частности, сенаторы предлагают межведомственной комиссии рассмотреть возможность подготовить новую редакцию «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», которая будет включать в себя «определение условий перехода России к применению ядерного оружия, принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия».

В октябре на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Владимир Путин рассказал, что в российской концепции применения ядерного оружия не прописан превентивный удар. «Когда мы убеждаемся, а это происходит в течение нескольких секунд, что атака идет на территорию России, только после этого мы наносим ответный удар», — объяснил президент.

Закрытый для печати документ «Основы политики России в области ядерного сдерживания» был принят президентом РФ Дмитрием Медведевым в 2010-м году. В нем, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, говорится, что Россия может применить ядерное оружие в случае угрозы ее суверенитету и территориальной целостности.