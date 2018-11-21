О чем «тунеядцы» должны спросить у власти, прежде чем идти оплачивать ЖКУ 25 Вероника Белова, «Салiдарнасць»

21.11.2018, 20:21

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иллюстрационное фото tut.by

Если уж восстанавливать социальную справедливость, то хорошо бы знать еще одну цифру.

Белорусам уже стали приходить бумажные письма с просьбой подтвердить свою занятость. Те, кто не сможет это сделать, с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября следующего года — газоснабжение и теплоснабжение.

О социальной справедливости такого решения власти вещают уже очень давно: мол, раз «тунеядцы» не платят налогов, то и пользоваться льготами от государства не имеют права. И пусть еще скажут спасибо, что за медуслуги счет не выставили.

Но если уж и восстанавливать социальную справедливость, то хотелось бы кое о чем напомнить и властям. Помниться, еще в предвыборной программе за 2015 год Александра Лукашенко четко очертил задачу на пятилетку: «Сохранить предприятия, рабочие места для людей, несмотря на любой кризис».

А вот, что мы имеем в итоге. За последние 9 месяцев организации уволили на 38,3 тысяч человек больше, чем взяли на работу. И это с учетом бурной деятельности всевозможных комиссий по трудоустройству! Если же посмотреть на ситуацию прошлых лет, то за три предыдущих года были уволены в никуда 230,5 тысяч человек!

То есть, сначала у людей банально отобрали возможность работать, а потом еще и выставили счет за это!

Поэтому прежде, чем сегодня идти оплачивать коммуналку по новым «тунеядским» тарифам, хорошо было бы поинтересоваться у властей о судьбе их обещания трудоустроить каждого. Можно также напомнить об обещанных зарплатах, низких ценах и многом-многом другом. В конце концов, если уж восстанавливать социальную справедливость, то хорошо бы начать с главных ее поборников.

Вероника Белова, «Салiдарнасць»