Почему в Беларуси в «черную пятницу» нет серьезных скидок 6 21.11.2018, 20:45

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Продавцы и эксперты рассказали, почему в Беларуси не бывает глубоких скидок.

В классическом варианте «черная пятница» — это пятница после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. В этот день магазины снижают цены на 50−90%, чтобы привлечь как можно больше покупателей. Несколько лет назад традиция устраивать «черные пятницы» добралась и до нас, однако наши продавцы делают более скромные скидки — 20−30%, реже — 50%. И только единицы отваживаются снижать цены на 90%, но не на весь товар. Tut.by поговорил с продавцами и экспертами и выяснил, почему в Беларуси редко встречаются глубокие скидки.

Белорусы, которые бывали на заграничных «черных пятницах», рассказывают, что там они проходят совсем не так, как у нас.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Я в Америке попала на «черную пятницу». Там действительно в этот день можно купить товары по очень выгодной цене, особенно электронику, — рассказывает минчанка Ирина. — Скидки начинаются от 50% и заканчиваются 90%. Единичные продавцы отдавали товар старого производства, а то и того дешевле. Людей в этот день в магазинах немерено. Если кто видел фотографии с дерущимися за товар покупателями, это не монтаж и не шутка. Там действительно бывает такое.

В Польше распродажный день проходит более спокойно, но скидки там тоже делают приличные.

— Люди, конечно, в магазинах были, но паники и хватания я не заметила, — делится впечатлениями от польской «черной пятницы» минчанка Екатерина. — Много скидок на бытовую технику, телефонию. В магазинах бытовой химии и косметики чаще всего акции «1+1». Видела даже акцию "купи один телевизор и второй получи за грош". Скидки там делают разные — есть и 15%, и 70%. Много вещей в магазинах было нетоварного вида — в смятых коробках, порванных упаковках, в оформлении прилавков был легкий хаос. Кстати, в Польше видела майку, которая стоила 30 злотых, цена была зачеркнута и прописана 70 злотых. А сверху наклеили новый акционный ценник 42 злотых. Я слышала, что перед распродажами некоторые продавцы повышают цену, а потом скидку считают от нее, но увидела первый раз там.

«Если написать до 80%, то покупателей придет больше»

Какие же скидки предлагают магазины в Минске в эту «черную пятницу».

— У нас будут скидки 20% на всю новую коллекцию. Старые коллекции представлены не будут, — рассказали нам в магазине модной одежды Reserved.

На вопрос, почему не будет больших скидок, в магазине ответили, что у них «всегда в продаже есть товар с большими скидками». Это вещи, которые неактуальны в этом сезоне. То есть на то, от чего магазин хочет избавиться.

В магазине ZARA сказали, что они пока не знают, какие у них будут скидки и будут ли они вообще участвовать в скидочном дне. «Нам руководство сообщает об этом перед самой «черной пятницей», — пояснили работники магазина.

Порадовал размером скидки магазин одежды отечественного производства Westerly. Он анонсировал конечно не 90%, но до 70% обещал скинуть цены.

— Мы делаем большие скидки — до 70% на продукцию 2016−2017 года, то есть остатки товара прошлых коллекций, — пояснили в одном из фирменных магазинов. — На товар новых коллекций у нас будут скидки 20−30% в зависимости от сезонности. В Беларуси скидки в 90% не всегда возможно предоставить в связи с финансовым обеспечением предприятий. Мы не можем себе позволить делать такие скидки.

Интересный факт, что в Индии скидки на товары указываются не до стольки-то процентов, а от. Почему же у нас указывают чаще всего верхнюю границу?

— Люди лучше воспринимают большие цифры. Если написать до 80%, то покупателей придет больше, — пояснили работники одного из магазинов «Твое». — Это маркетинговый ход. Так делает большинство магазинов.

Кстати, этот магазин анонсировал скидки до 80%.

— Пока мы не знаем, на какие конкретно товары у нас будут скидки. Руководство об этом сообщает перед самой «черной пятницей».

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Присоединятся к скидочному дню и минские универмаги. К примеру, ЦУМ будет делать скидки до 50% на некоторые товары.

— Мы не первый раз участвуем в «черной пятнице», — прокомментировали в ЦУМе. — Если брать интернетовскую, то мы участвуем третий год подряд, с тех пор как у нас появился интернет-магазин. В этом году мы пошли немножко нестандартно: начинаем «черную пятницу» в четверг, будем предоставлять 25%-ные скидки на непродовольственные товары, обычно даем 22%. Но она будет распространяться только на то, что стоит дороже 7 рублей. В интернет-магазине у нас тоже будет «черная пятница» — с 23 по 26 ноября. Там мы на некоторую бытовую технику и радиоэлектронику предложим скидку и в 50%. Таких позиций немного, но все-таки они будут. И еще мы предложим покупателям нашего универмага 145 товаров со скидкой 45%.

На вопрос, почему не могут сделать скидки 70−90%, в универмаге ответили коротко: «Мы варьируем в рамках своей торговой надбавки».

В одном из магазинов модной одежды отсутствие глубоких скидок пояснили тем, что «по закону делать большие скидки нельзя».

— У нас в «черную пятницу» будет скидка 20% на весь товар, — рассказали в магазине. — Нам сказали, что по закону большие скидки — свыше 50% — делать нельзя. У нас в августе-сентябре должна была проводиться акция, которая проходит каждый год в наших магазинах по всему миру. На ней обычно выдаются купоны со скидкой до 50%. А нам запретили давать такую. Поэтому у нас и нет больших скидок, максимум 20%.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, что продавец имеет право делать скидку любого размера, на свое усмотрение.

— Скидки, распродажи, акции — все это на откуп субъектов хозяйствования, то есть эти вопросы решают сами продавцы, — сказали в ведомстве. — Это дело каждого. У каждого своя ситуация, своя стратегия, оборот товара. Участие в днях скидок, «черных пятницах» — это тоже дело добровольное. Даже если торговый центр в целом заявляет, что будет участвовать, то это не значит, что скидки будут в каждом магазине. Продавцы полностью сами определяют, что и как им реализовывать, по какой цене.

Также в министерстве сказали, что к ним не обращались люди с жалобами на завышение цен перед «черной пятницей», как в случае с Польшей.

— У нас таких обращений не было. Может, потому что такого рода вопросы и обращения обычно поступают в местные органы власти, а не в министерство, — сказали в МАРТ.

В главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома тоже сказали, что к ним таких жалоб не поступало.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Чем выше конкуренция, тем больше скидки»

По мнению аналитика форекс-брокера «Альпари» Вадима Иосуба, белорусские продавцы не делают больших скидок из-за особенностей нашего бухгалтерского учета и налогообложения.

— У меня есть версия, почему в большинстве белорусских магазинов не бывает глубоких скидок. Могу предположить, что это не связано с уровнем развития нашей экономики. И, скорее всего, это не из-за жадности наших продавцов, — рассуждает Вадим Иосуб. — Безусловно, имеет значение уровень конкуренции. Можно наблюдать, что чем она выше, тем больше скидки.

В качестве примера можно привести сети ювелирных магазинов. В эту «черную пятницу» только они заявили скидки до 90%.

— Этот рынок действительно достаточно высококонкурентный. Самые высокие скидки, причем на регулярной основе, насколько это видно из рекламы, делают именно ювелирные магазины. Они не привязаны к каким-то общенациональным распродажам, «черным пятницам» и так далее. Проще всего давать скидки тем, кто изначально сделал серьезную наценку на свой товар. Это известный во всем мире маркетинговый ход, когда продавец увеличивает цену в несколько раз, а потом предоставляет огромную скидку. В результате получается просто адекватная цена, — говорит аналитик.

По словам Вадима Иосуба, большие скидки повлекут за собой снижение прибыли, а иногда могут принести и убытки. На это «могут косо посмотреть» наши налоговые и контролирующие органы.

— Большое значение имеют особенности нашего бухгалтерского учета и налогообложения. Тут нужно четко понимать, что выставление скидок связано с уменьшением прибыли продавца, может, даже и с получением бухгалтерских убытков. Несмотря на то, что это может расширить покупательскую базу, повысить лояльность покупателей и в будущем привести к росту продаж, на снижение прибыли, а тем более на появление убытков, думаю, будут очень косо смотреть наши налоговые и контролирующие органы, — говорит аналитик. — Проще не доводить до такой ситуации, чем потом столкнуться с непониманием со стороны налоговиков и контролеров. Думаю, это один из существенных факторов, хотя и не единственный.

Связи между небольшими скидками в белорусским магазинах и высокой закупочной ценой товара Вадим Иосуб не видит.

— Под скидкой понимается снижение цены на сколько-то процентов. Даже если у нас товар в абсолютных величинах — деньгах — дороже, чем в той же Литве, напрямую это не мешает дать у нас ту же скидку 25 — 50%, 70%. Разные наценки они объясняют изначально разными ценами. Если у нас какой-то товар в 1,5 раза дороже, чем в Литве, к примеру, дали бы и здесь, и там скидку 50%. Он бы и после этого оказался в 1,5 раза дороже. Но дело в том, что, скорее всего, эту скидку в 50% мы здесь не увидим. Желание делать или не делать скидки напрямую с пошлинами, акцизами, наценками и тому подобным не связано.